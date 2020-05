Met hoeveel mag je afspreken? En nog 5 vragen over samenkomsten

Beeld ANP

Weekend en mooi weer, het perfecte moment voor een bezoek aan het park?

Dat hangt er helemaal van af hoe druk het is. ‘Blijft zoveel mogelijk binnen’ is sinds de persconferentie van afgelopen week ingeruild voor ‘mijd drukte en blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt’. Zitten de parken overvol, dan is het dus beter om later terug te komen. De 1,5 meterafstandregel geldt wel nog gewoon.

De in de persconferentie aangekondigde stappen zijn onder voorbehoud en kunnen worden teruggedraaid als het aantal besmettingen weer groeit. “Bij het opheffen van maatregelen hanteren we twee belangrijke criteria: de druk op de zorg en de drukte op straat,” vatte Rutte het samen.

En wat mag er weer vanaf 11 mei?

Samengevat: alle contactberoepen mogen van het kabinet weer aan de slag. Voor kappers, voetverzorgers, masseurs geldt wel dat ze op afspraak moeten werken. Tussen klanten moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Sekswerkers vallen buiten de boot: zij moeten wachten tot 1 september.

Voor buitensport geldt, ook voor personen boven de 18 jaar: het mag, mits je je aan de 1,5 meter afstand houdt. Het gaat dan vooral om niet-contactsporten, zoals tennis en golf. Wedstrijden kunnen nog niet worden georganiseerd, trainingen wel. Ook de bibliotheken mogen hun deuren weer openen.

Geldt dat alles ook voor Amsterdam?

Ja. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kwam zaterdag met een update. Mensen in contactberoepen kunnen hun werk weer oppakken en buitensport mag. Binnen- en buitenzwembaden mogen ook weer open, maar moeten voldoen aan de 1,5 meterrichtlijnen. Gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden blijven gesloten, toiletten kunnen wel worden gebruikt.

Artis mag in principe weer open, net als natuurparken en Hortus Botanicus. Een belangrijke kanttekening: de organisaties moeten eerst plannen aanleveren waarin ze uitleggen hoe ze aan de 1,5 meterregel gaan voldoen. Pas als die plannen zijn goedgekeurd door de voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Halsema, kunnen bezoekers zich vergapen aan het pasgeboren olifantje in Artis.

Met z’n hoevelen mogen we vanaf 11 mei op pad?

Voorafgaand aan de persconferentie van afgelopen week lekte uit dat groepen van tien mensen weer zouden worden toegestaan. Van dat aantal is uiteindelijk afgezien. Buitenshuis bestaat geen maximumaantal personen per groep, mits de 1,5 meter afstand wordt aangehouden. Jongere kinderen en mensen uit hetzelfde huishouden hoeven zich niet aan de voorgeschreven afstand te houden.

Ik wil thuis vrienden uitnodigen. Hoeveel mensen mag ik ontvangen?

De richtlijn is nog altijd: maximaal drie mensen, plus diegenen die in het huis wonen. Eenmaal binnen moet onderling wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Dus tenzij je in een enorm huis woont, is het maximale aantal te ontvangen gasten vanuit praktisch oogpunt beperkt.

Stel dat ik me niet aan de regels houd, krijg ik dan een boete?

Die kans bestaat. Vanaf drie personen wordt buiten op de 1,5 meter afstand gehandhaafd. En wordt het ergens te druk, dan kan de politie optreden. Binnenshuis wordt sowieso niet op een maximum aantal mensen gehandhaafd. Alleen bij overlast komt de politie langs, maar dat is niet anders dan normaal. Bij minder dan drie personen wordt overigens géén boete opgelegd, ongeacht leeftijd en wel of niet hetzelfde huishouden.