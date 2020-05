Met het faillissement van Volendams hotel Spaander verdwijnt een legendarische plek

Art Hotel Spaander aan de Haven in Volendam. Beeld ANP

Aan de gevel is een bordje bevestigd met de tekst ‘Gemeentelijk monument’. En een emaillen bord met daarop een afbeelding van een grote schaal eten met de tekst ‘Neerlands Dis’. Maar hotel Spaander, aan de haven 15-9 in Volendam, maakt deze zaterdagmiddag een wat trieste indruk.

Aan de toegangsdeur van het Volendamse hotel Spaander, aan de Haven 15-19, hangt een papier met een boodschap die nog enige hoop biedt. ‘Beste gast, Helaas is ons hotel tijdelijk gesloten.’

Maar of dat tijdelijk ook tijdelijk blijft, of dat het permanent wordt, is maar de vraag. Vrijdagmiddag bracht de rechtbank Haarlem het faillissement naar buiten van wat officieel Art Hotel Spaander heet (omdat het barstensvol met kunstwerken hangt). Het is nog niet duidelijk of er een doorstart gemaakt gaat worden.

‘Een groot verlies’

“Een grote ramp,” zegt Piet Jonk, eigenaar van het tegenover het hotel gevestigde restaurant De Koe. “Veel mensen leven van het hotel; slagers, bakkers, groentemannen.” En zijn restaurant mist natuurlijk ook klandizie. Hotel Spaander was erg populair bij toeristen uit Azië, en heeft het door de coronacrisis zwaar te verduren gehad. Het hotel was al sinds 21 maart gesloten. “Een groot verlies voor Volendam,” zegt Piet Jonk nog.

Beroemd en befaamd was/is hotel Spaander. Marcel Proust overnachtte er. En Mohammed Ali. En Elizabeth Taylor. En Jan Peter Balkenende. En nog veel meer bekendheden. Walt Disney verbleef, en Johan Cruijff, André Hazes, diverse koninginnen, en Pierre-Auguste Renoir. Er moet ook een Paul Signac hangen, die is getaxeerd op honderdduizend euro.

Het hotel werd in 1881 gesticht door Leendert Spaander uit Durgerdam, een zogeheten ‘jas’, iemand die niet uit Volendam komt. Het pittoreske Volendam was toen al ontdekt door kunstenaars, door onder meer een doek dat de Engelse schilder George Clausen in 1876 in Volendam maakte: High Mass at a fishing village. Honderden kunstenaars spoedden zich naar Volendam.

Doorstart

‘Velen van hen verbleven bij Spaander. Als dank, in bewondering of als afbetaling van een openstaande rekening schonken ze nogal eens eigen werk. Zo bouwde Spaander gaandeweg een omvangrijke kunstcollectie op,’ is te lezen in Enclave Volendam, het boek dat journalist-schrijver Boudewijn Smit in 2013 schreef over het Noord-Hollandse dorp. Ook ingenieur Cornelis Lely verbleef in het hotel. Tot verbazing van Smid, want Lely was ‘de ingenieur die de Afsluitdijk liet bouwen en daarmee de doodsklok luidde over Volendam als vissersdorp’.

“Wat dit voor Volendam betekent?” vraagt Hans Duin. Hij bestiert de Hollandse Markt, schuin tegenover hotel Spaander. “Je brengt het wel heel melodramatisch. Maar ik geloof dat zo’n veertig man bij Spaander werken, dat is natuurlijk niet leuk.

In het Noord Hollands Dagblad lieten twee personeelsleden, die anoniem willen blijven, weten dat het hotel mogelijk bewust failliet is gegaan om het personeel niet te hoeven betalen. ‘Op het moment dat de landelijke beperkingen versoepeld worden, zou het hotel een doorstart kunnen maken en de medewerkers weer in dienst kunnen nemen,’ aldus de krant.

Mr. Kaor

In 2015 werd het hotel onder handen genomen door Herman den Blijker voor de RTL4-serie Herrie in Hotel Spaander. En eind 2018 kwam hotel Spaander nog uitgebreid in het nieuws in deze krant toen redacteur Lex Boon na een verwoede speurtocht de identiteit onthulde van de man die al veertig jaar vanuit Japan elke week een paar keer dezelfde brief naar het hotel stuurde.

De 64-jarige Mr. Kaor bleek geen duidelijke reden te hebben waarom hij de brieven schrijft, hij is ook nooit in hotel Spaander Mr. Kaor onthuld in het hotel.

Buiten hangen, onder een afdakje in een vitrine nog de menukaarten van hotel Spaander. Met daarop het ‘12 uurtje vis, Volendam stijl’, bestaande uit een vissoepje, broodje garnalenkroket, broodje paling en een broodje gerookte zalm. Als toetje had u de Tiramisu kunnen nemen, met ‘Volendamse twist’. Maar of dat er nog van gaat komen…