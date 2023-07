Met Frans Timmermans halen PvdA en GroenLinks hun droomkandidaat naar Den Haag

‘Ik wil premier worden.’ Met zijn terugkeer naar Den Haag doet Frans Timmermans als lijsttrekker van GroenLinks-PvdA een gooi naar het Torentje. Maar Timmermans gaat al zó lang mee, dat iedereen een mening over hem heeft. Positief en negatief.

Formeel houdt GroenLinks-PvdA nog een lijsttrekkersverkiezing. Wie wil, kan zich tot 4 augustus kandideren. Maar niemand twijfelt eraan dat het gezicht van Eurocommissaris Frans Timmermans de verkiezingsposters van de linkse (bijna-)fusiepartij zal sieren. Andere belangrijke kandidaten als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, de huidige partijleiders van GroenLinks en PvdA, Jesse Klaver en Attje Kuiken, en Marjolein Moorman hebben zich al achter Timmermans’ kandidatuur geschaard.

Tot nu toe zei Timmermans altijd geen zin te hebben in een terugkeer naar Den Haag vanwege het ‘gure klimaat’. Maar vorige week heeft hij de knop omgezet, vertellen mensen om hem heen. Dat was donderdagavond na een telefonisch gesprek met Kuiken. Eerder was hij ook al bij Klaver thuis.

Binnen zijn partij de PvdA wordt al jaren getrokken aan Timmermans. Hij moet de partij uit het slop trekken. Toen Lodewijk Asscher tijdens de campagne van 2021 vertrok, werd hij ook al gepolst. Toen wilde Timmermans nog doorgaan als Eurocommissaris om zijn ‘Green Deal’ er doorheen te slepen. Nu zijn termijn in Brussel er bijna opzit – in mei zijn er weer Europese verkiezingen – durft hij het wel aan.

Met de terugkeer van Timmermans in Den Haag wordt de verkiezingscampagne er in elk geval niet saaier op. Tegenstanders kan hij verbaal de oren wassen. Vriend en vijand roemen Timmermans als begenadigd spreker. In zes talen, bovendien: Italiaans, Engels, Duits, Frans, Russisch én Nederlands.

In zijn jeugd werd daarvoor de kiem gelegd. Zijn vader was diplomaat, Timmermans groeide deels op in het buitenland. Om zijn Engels op te krikken, werd hij als 13-jarige jongen in Rome naar een Engelstalige school gestuurd. Een van de priesters daar betastte hem. Timmermans zweeg er jaren over, ook tegen zijn vrouw. In 2002, na alle misbruikschandalen rond de kerk, deed hij alsnog zijn verhaal. “Het is nu bijna dertig jaar geleden, maar in al die jaren kwam het benauwde gevoel vaak terug,” zei hij in NRC.

Streng klimaatbeleid

Als Eurocommissaris maakte Timmermans zich – met succes – hard voor een streng klimaatbeleid, iets wat de PvdA’er ook populair maakt bij de achterban van GroenLinks. Maar Timmermans heeft ook het imago ijdel te zijn en slecht tegen kritiek te kunnen.

Het campagneteam van GroenLinks-PvdA hoopt in november op een herhaling van het ‘Timmermans-effect’ uit 2019. Toen haalde hij als lijsttrekker voor de PvdA bij de Europese verkiezingen de meeste stemmen en maakte hij zijn partij de grootste: 6 van de 29 zetels die Nederland in het Europarlement heeft, gingen naar de PvdA. Het was de eerste overwinning voor de partij in jaren.

Achteraf verklaarden kiezersonderzoekers dat succes uit de bekendheid van oud-minister Timmermans – alle andere partijen hadden een minder bekende lijsttrekker. Nu bij de komende Kamerverkiezingen veel bekende namen zoals Mark Rutte en Sigrid Kaag niet meer meedoen, geeft dat Timmermans een voorsprong, zo zal het campagneteam hopen. “Maar resultaten uit het verleden bieden nooit een garantie voor de toekomst,” relativeerde hij dat zelf donderdag bij zijn kandidaatstelling.

Voorwaarden links premierschap

Maar Timmermans had zich niet gekandideerd als hij niet zou weten dat hij een serieuze kans maakt op de overwinning op 22 november. “Ik wil premier worden,” maakt hij geen geheim van zijn ambitie. Peilbureau I&O Research stelt al jaren dat ‘links’ de premier zou kunnen leveren, míts linkse partijen de handen ineenslaan en míts er een tweestrijd ontstaat met ‘rechts’ om wie de grootste wordt.

Aan de eerste voorwaarde is inmiddels voldaan: de leden van GroenLinks en de PvdA stemden maandag in met het plan om met één kieslijst de verkiezingen in te gaan en dus (net als nu al in de Eerste Kamer gebeurt) ook in de Tweede Kamer één fractie te vormen.

Of de tweede voorwaarde ook kan worden afgevinkt, hangt nog in de lucht. Maar de voortekenen zijn er: donderdag voorspelde I&O een nek-aan-nek-race tussen GroenLinks-PvdA en de VVD om wie de grootste wordt.

De groei van GroenLinks-PvdA zou dan vooral ten koste gaan van D66. De I&O-peiling is wel met heel veel onzekerheden omgeven. Zo is nog onzeker of Kamerlid Pieter Omtzigt met een eigen partij komt. In dat laatste geval zou Omtzigts nieuwe partij met afstand de grootste kunnen worden.

Buitenlandportefeuille

Timmermans loopt al zó lang mee in de politiek, dat iedereen inmiddels wel een mening over hem heeft. En dat is niet alleen een positieve. Zo zette hij in 2010 kwaad bloed bij zijn PvdA-collega’s in de Tweede Kamerfractie door een half jaar werk te weigeren, vertelde PvdA’er Ronald Plasterk ooit in een interview. Timmermans was staatssecretaris Europese Zaken geweest in het kabinet-Balkenende IV en was na de verkiezingen die volgde ontevreden met de portefeuille die hij kreeg als Kamerlid. Hij wilde het woord voeren over het buitenland, maar het is ongebruikelijk dat een oud-bewindspersoon als Kamerlid het woord voert over het departement waar hij leiding aan heeft gegeven.

Plasterk destijds: “Timmermans zei: ‘Ik wil de buitenlandportefeuille.’ Maar daar zat al iemand op. Hij zei ‘Nou, dan doe ik gewoon niks.’ Echt, die heeft een half jaar niks gedaan.” Uiteindelijk kreeg Timmermans – die niet op het interview reageerde – volgens Plasterk alsnog zijn zin.

De Limburger Timmermans werd Kamerlid in 2018. In 2012 werd hij minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte II. In die periode was hij nog geen groot voorstander van linkse samenwerking. Net voor zijn ministerschap luidde hij het begin in van het einde van toenmalig PvdA-leider Job Cohen: Cohen zocht toenadering tot de SP in 2012, waarna Timmermans een kritische mail rondstuurde binnen de partij dat het ‘gisteren-was-alles-beter-socialisme van de SP’ haaks stond op wat de PvdA wilde. De mail lekte uit en de interne verdeeldheid lag op straat.

Uitglijders en loftrompet

Zoals meer mensen met zo’n lange loopbaan is Timmermans niet vrij van uitglijders en controverse. De meest pijnlijke was dat hij in 2014 in het tv-programma Pauw suggereerde dat de slachtoffers van de MH17 de tijd hadden gehad om hun zuurstofmasker op te zetten. De nabestaanden waren diep gegriefd. Zij waren er tot dan van uitgegaan dat de inzittenden op slag dood waren. Timmermans bood excuses aan, maar het leed was geleden.

Nadat Timmermans in 2014 het ministerschap verruilde voor een prominente rol in de Europese Commissie, raakte hij in 2016 nogmaals in opspraak toen hij zei dat er ‘steeds meer indicaties’ waren dat de Gülen­beweging betrokken was bij de staatsgreep in Turkije in juli van dat jaar. Hij baseerde zich op ‘Amerikaans onderzoek’. Maar in de Verenigde Staten wist niemand waar de Eurocommissaris het over had.

Met Timmermans’ aankondiging is de verkiezingscampagne direct in een stroomversnelling gekomen. Prominente partijleden steken de loftrompet over hem. “Je kunt hem heel goed de sleutels van Nederland overdragen. Frans is van de inhoud en het perspectief en dat is precies wat progressief Nederland nodig heeft,” zegt PvdA’er Martijn van Dam, collega in het kabinet-Rutte II. Oud-fractievoorzitter Jacques Wallage: “Als je vanuit je tweede periode als Eurocommissaris jezelf kandideert, vind ik dat een enorme plichtsbetrachting om terug te gaan naar Nederland in deze ingewikkelde tijd.”