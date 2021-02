Met een pilletje of een snuifje lijkt de lockdown net iets minder erg

Beeld ANP XTRA

Jong en oud zoeken naar andere vormen van ontspanning, nu ze die niet kunnen vinden in een avondje kroeg, op een festival of concert. Bij gebrek aan plezier buiten de deur halen sommigen het plezier maar naar binnen in de vorm van poeder en pillen.

Zo gebruikt een 20-jarige HvA­-student sinds corona elk weekend mdma op illegale huisfeestjes, waar ze vóór de pandemie ‘maximaal vier keer per jaar’ drugs (‘Soms mdma, soms xtc of 2cb’) gebruikte op een festival. “Mijn studie gebeurt thuis achter een schermpje. De sportscholen zijn dicht en uitgaan kan niet meer. Ik heb wel íéts nodig om mijn hoofd een beetje leeg te maken. Op de huisfeestjes is iedereen heel blij en gezellig voor een paar uur. Het is het enige dat niet mag, maar nog wel kan.”

Ook een 21-jarige student sport & bewegingscoördinator aan het ROC in Zuid grijpt naar drugs in deze ­feest­luwe periode. “Ik gebruik xtc of mdma liever op een festival, maar ja, die zijn er nu niet. Voorheen ging ik vier avonden per week uit, want ik ben een feestmens. Ik vind dat ze met sneltesten feestjes mogelijk moeten maken, of op zijn minst iets moeten proberen. Met af en toe een huisfeestje haal ik nu de druk van de ketel.”

Tijdelijke verlichting

“Als mensen zich zorgen maken of stress ervaren, is het verleidelijk om iets te doen dat tijdelijk verlichting brengt,” zegt Ap Dijksterhuis, hoog­leraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. “Of dat nu alcohol of drugs zijn, de verleiding van deze middelen wordt groter als het minder goed met ons gaat.”

Hoe vervelender de werkelijkheid wordt, hoe sterker de behoefte wordt om daaraan te ontsnappen, zegt Dijksterhuis. Daarnaast kan verveling een reden zijn om naar verdovende middelen te grijpen.

Dat geldt ook voor de 32-jarige uit Zuid die haar drang naar een feestje stilt met mdma, xtc of 2cb. “Het is een andere manier van uit de band springen. Je staat niet de hele avond te dansen, maar ik geniet wel.”

Een 56-jarige Amsterdammer die werkt in de medische sector zegt: “Je kunt van alles vinden van drugs­gebruik en ik wil de criminaliteit die met zo’n pil gepaard gaat niet goedpraten, maar het is een relatief onschuldige manier om toch nog een beetje plezier te maken.” Waar hij precorona sporadisch xtc gebruikte in het uitgaansleven, geniet hij nu van een avondje thuis met zijn vriendin, met wat mdma.

Langetermijngevaar

Hoewel er nog geen harde cijfers zijn over het gebruik van harddrugs in ­coronatijd, bleek eind vorig jaar tijdens voorlopige analyses van Jellinek en het Trimbos-instituut dat een ­derde van de blowers tijdens de lockdown meer is gaan blowen. “Dat geldt ook voor alcohol drinken en voor ander drugsgebruik,” aldus Judith Noijen van Jellinek, die overigens ook wat lichtpuntjes ziet.

“We zien positieve effecten bij een groep mensen die zelf minder willen drinken of gebruiken. Door deze lockdown ervaren zij minder prikkels door minder feestjes. Daardoor komen sommigen minder in de verleiding om te gebruiken.”

“Tegelijkertijd zien we ook een groep mensen die meer negatieve emoties en psychische klachten ervaart. Mensen die hun baan hebben verloren bijvoorbeeld, of stress ervaren omdat ze geen zekerheid hebben over de toekomst. Dat is de risicogroep die geneigd is sneller naar ­genotsmiddelen als alcohol of drugs te grijpen.”

De woordvoerder benadrukt dat er nog geen harde cijfers zijn. “Online surveys bereiken ouderen vaak niet en het is moeilijker signalen op te vangen of met mensen in gesprek te gaan door de lockdown.”

Het langeretermijngevaar zit volgens Noijen in de manier waarop drugs worden gebruikt. “Het is belangrijk om niet naar drank of drugs te grijpen omdat je niet lekker in je vel zit of omdat je je verveelt. Dan ben je niet iets leuks leukers aan het maken, maar probeer je je minder slecht te voelen. Als je dat vaker doet, wordt het moeilijker om je zonder dat middel goed te voelen. Dat is een signaal voor problematisch gebruik.”