Met een boek en spelletjes wapent Sander van der Linden mensen tegen nepnieuws

In de VS geloven nog altijd vele Amerikanen ten onrechte dat Donald Trump de rechtmatige winnaar is van de verkiezingen in 2020. Beeld Getty

Wat verbindt de bestorming van het Capitool in Washington en de aanvallen op vermeende kinderlokkers op het Indiase platteland? Behalve dat er in beide gevallen doden vielen, werden de gebeurtenissen aangewakkerd door nepnieuws.

In het eerste geval loog Donald Trump dat hem door grootschalige electorale fraude een tweede termijn als president was ontnomen; in het tweede geval werden Indiase nomaden er vanwege aloud wantrouwen van beschuldigd kinderlokkers te zijn. In de Verenigde Staten en in India namen goedgelovige socialemediagebruikers het recht in eigen hand.

Sander van der Linden (37) is hoogleraar sociale psychologie aan Cambridge University en een wereldwijd geraadpleegd expert als het gaat om misinformatie en complottheorieën en het aanpakken van nepnieuws. Hij schreef het onlangs verschenen hulpboek Immuun voor nepnieuws.

Van der Linden en zijn team onderzoekers werden ingeschakeld in het voornoemde Indiase geval waarbij door WhatsApp verspreid nepnieuws leidde tot het lynchen van tientallen onschuldigen. “Er zijn daar al heel lang etnische en sociale spanningen maar door WhatsApp kon de haat zich razendsnel verspreiden,” zegt Van der Linden aan de telefoon.

“Er werden mensen vermoord, iemand werd van een brug gegooid. De Indiase overheid was erg bezorgd. We hebben onderzoek gedaan naar de motivatie van die WhatsAppgebruikers en gekeken hoe we de verspreiding van nepnieuws konden bestrijden. We zijn daar nu met een ­videoproject bezig en we gebruiken daarin lokale influencers in India om te kijken of dat werkt. Dat is een andere methode dan we in het Westen gebruiken.”

Grote zorgen

Zorgen van overheden over wat nepnieuws kan aanrichten leven ook elders in de wereld. Met zijn team heeft Van der Linden al een paar veelbesproken technieken gelanceerd om gebruikers van sociale media te ‘vaccineren’ tegen kwaadaardige manipulatie.

In de game Bad News – beschikbaar in tien ­talen – bijvoorbeeld gaat het niet zozeer om wat waar is en wat niet, maar om het doorzien van de manipulatie achter berichten. Op Facebook is 20 tot 30 procent van de beelden vals of manipulatief, aldus Van der Linden.

Wie aan het spel begint ontdekt spelenderwijs hoe gemakkelijk en verleidelijk (wie wil er nou geen 100.000 volgers?) het is menselijke zwakheden te manipuleren. Onderzoek heeft aangetoond dat we opzienbarend nieuws sneller tot ons nemen dan serieuze zaken. Een beetje rommelen met de waarheid werkt voor menig nepnieuwsmedium als smeerolie. Ook handig: iemand anders de schuld geven van een ongenoegen.

Het zit allemaal in Bad News en de gedachte is dat wie de trucjes doorziet hopelijk beter voor zichzelf kan beslissen wat een spraakmakend bericht waard is. En dat helpt. Het is aan­getoond dat uitspelen van het – overigens vermakelijke – spel de ‘afweer’ tegen nepnieuws met 20 tot 25 procent versterkt. Met de tijd neemt het echter af, zonder ingrijpen worden gebruikers van sociale media langzaamaan weer vatbaarder voor nepnieuws.

Van der Linden is ambitieus en wil middels zijn boek zo veel mogelijk mensen, inclusief jongeren, ‘vaccineren’ tegen nepnieuws, alsof het een virus is. Dat laatste werd recent ook aangevoerd door een advocaat van een van de bestormers van het Capitool.

De verdachte was een doodgewone knul die nooit een vlieg kwaad had gedaan, maar zich helemaal had laten opfokken door sociale media en Fox News. “Zijn advocaat betoogde dat hem dat ontoerekeningsvatbaar had gemaakt. Misinformatie zou de controle over zijn geest hebben overgenomen.”

Nazipropaganda

Van der Linden hoopt een bijdrage te leveren om grotere ongelukken te vermijden. Een deel van zijn eigen, joodse, familie ondervond ten tijde van de nazipropaganda aan den lijve hoe tragisch dat kan aflopen. “Hitler begon zijn propaganda ook niet met: ‘we moeten de joden in kampen zetten’. Dat ging veel subtieler, zo van: ‘het gaat slecht met de economie, mensen hebben honger en misschien komt dat omdat we een teveel van een bepaald soort mensen hebben’. Jaar na jaar na jaar werd de haat opgebouwd en in onze tijd heb je mensen die hetzelfde doen.”

Een groot offensief tegen nepnieuws met vereende krachten (overheden, socialemedia­bedrijven en scholen) zou wenselijk zijn, aldus Van der Linden, maar gemakkelijk is dat niet, weet hij inmiddels uit ervaring. Te veel (politieke) gevoeligheden, te veel commerciële belangen, te veel (ethische) bedenkingen kunnen ­tegenwerken.

Burgers kunnen tenminste wel zichzelf wapenen tegen misinformatie, meent hij. Maar ook dat is geen vanzelfsprekendheid, want bij menigeen blijkt er intellectuele luiheid mee te spelen. “We stelden mensen in Amerika in twee groepen vragen over nepnieuws. De ene groep be­antwoordde die fris van de lever, de andere groep kreeg een dollar om het goede antwoord te geven.”

“Bij de betaalde mensen onderscheidden opeens veel meer mensen het juiste antwoord, omdat er dus geld mee te verdienen was. Een conclusie was dat mensen vaak wel weten wat nepnieuws is, maar publiekelijk niet altijd zeggen wat overeenkomt met wat ze weten.”

In het kunnen onderscheiden van nepnieuws speelt opleiding een rol, maar ook hoger opgeleide mensen kunnen heel onbuigzaam zijn in hun denken. Slachtoffers besteden vaak ook heel veel tijd op sociale media en zijn meer extreem zijn in hun denkbeelden.

Openstaan voor andere meningen

Van der Linden: “Links of rechts maakt dan eigenlijk minder uit dan de extremiteit van hun politieke voorkeur. Wat ook meespeelt is dat ze overwegend voelen weinig controle te hebben over de wereld, zich ook gemarginaliseerd voelen en menen dat de samenleving geen tijd heeft voor hun problemen.”

Daarnaast is wantrouwen ook een belangrijke factor. Wantrouwen in de overheid, in de media, in de buurman.

Ten slotte speelt wat de Engelsen ‘actively open-minded thinking’ noemen, aldus Van der Linden: in hoeverre je openstaat voor andere meningen en bereid bent je mening te veranderen als er nieuw bewijs komt. “Hoe minder flexibel je bent in je mening, hoe vatbaarder je bent voor nepnieuws.”

Waarom wordt nepnieuws verspreid? De motieven van verspreiders van nepnieuws zijn doorgaans financieel of politiek van aard, aldus onderzoeker Sander van der Linden. Voorbeeld van de laatste is met name wat het Kremlin doet. Russische propaganda heeft niet zozeer het doel mensen echt iets te laten geloven, maar wil afleiden en het Westen destabiliseren. Bij de (veroordeelde) Amerikaanse meestercomplotdenker Alex Jones gaat het om politieke manipulatie én netwerkmarketing, een soort piramidespel waarbij hij via nepnieuws allerhande producten aan de man probeert te brengen. “Donald Trump is ook zo’n voorbeeld. Uit studies weten we dat toen hij van Twitter verdween de hoeveelheid desinformatie daar flink afnam. Als je superverspreiders weghaalt heeft dat impact.” Alleen richtte Trump vervolgens zijn eigen platform op waarop de leugen dat hem de verkiezingsoverwinning werd ontnomen onverminderd doorgaat.

Sander van der Linden.