Met de nachttrein naar Florence: TUI breidt treinnet naar Europese steden uit

Eind mei kunnen Amsterdammers met de nachttrein naar bijvoorbeeld Milaan en Florence. Beeld Reuters

Eind mei rijden nachttreinen naar Kopenhagen, Praag, Wenen, Venetië, Milaan en Florence. De reisorganisator TUI boekt de plaatsen bij GreenCityTrip, een dochterbedrijf van Flywise de aanbieder van stedentrips per trein.

TUI Nederland doet, anders dan met Parijs, de vluchten naar die Europese bestemmingen niet allemaal in de ban. Algemeen directeur Arjan Kers heeft het dan ook over reizen per trein als ‘gelijkwaardige vervanging’ of als ‘waardevolle aanvulling’ op andere vervoersmiddelen, zoals het vliegtuig of de auto.

Onlangs maakte luchtvaartmaatschappij KLM al bekend meer reizigers in de trein te willen krijgen op het traject tussen Amsterdam en Brussel. Het is al langer mogelijk om via KLM tussen Brussel en Schiphol de hogesnelheidstrein Thalys te pakken om vervolgens over te stappen op het vliegtuig en vice versa, maar veel reizigers kiezen hier nog voor het vliegtuig omdat dit met de afhandeling van de bagage gemakkelijker is. KLM en Thalys willen nu nauwer samenwerken om dit ook voor de treinreis te vergemakkelijken, meldde de vliegmaatschappij in maart.