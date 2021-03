Met de huishoudtak verdwijnt het laatste stukje van het oude Philips

De toren van Philips in Amsterdam. Beeld Floris Lok

Hillhouse mag nog zeker 15 jaar onder de naam Philips airfryers, stofzuigers, haardrogers en Senseo-koffiezetters maken. Bij de overname is afgesproken dat het hoofdkantoor waar ongeveer 600 mensen werken, in Amsterdam blijft. inclusief de bijbehorende werkgelegenheid. Ook activiteiten in Eindhoven en Drachten blijven vooralsnog ongemoeid.

De huishoudtak was het laatste relict van het oude Philips. De afgelopen tien jaar heeft het bedrijf zich onder topman Frans van Houten geconcentreerd op de fabricage van medische apparatuur, vooral voor ziekenhuizen en de zorgsector. Activiteiten die daar niet bij pasten, zijn stuk voor stuk afgestoten.

Zo gingen de audioactiviteiten naar het Amerikaanse Gibson om na diens faillissement bij het Taiwanese TPV terecht te komen. Dat had zich eerder al ontfermd over de tv-tak. Ook werden activiteiten op eigen benen gezet, zoals de verlichtingstak, nu Signify.

Gezond koken

De huishoudactiviteiten werden tot nu behouden, omdat deze volgens Van Houten goed aansloten bij de medische kernactiviteit. Zo werd bij keukenapparatuur ingezet op gezond koken en bij persoonlijke verzorging - zoals met tandenborstels - op het voorkomen van aandoeningen.

Ook werden nieuwe consumentenactiviteiten opgezet, zoals apparaten om goede slaap te bevorderen of gezondheid te meten. Daaronder een medisch gevalideerde smartwatch, weegschalen, bloeddrukmeters en thermometer die gegevens via een app registreren. Eind deze maand staakt Philips de ondersteuning, waardoor deze onbruikbaar worden.

De huishoudtak van Philips had afgelopen jaar een omzet van 2,2 miljard euro. Wereldwijd werken er 7000 mensen in meer dan 100 landen. Hillhouse, een Chinese investeringsmaatschappij die deels in staatshanden is, betaalt naast de overnamesom 700 miljoen euro aan Philips voor het gebruik van diens merknaam tot ten minste 2036. Bij eerdere verkopen werden vergelijkbare merkdeals gemaakt.

Philips denkt per saldo drie miljard euro aan de overname over te houden. Met het geld wil het bedrijf zich verder ontwikkelen in de zorg, zoals het beheren en verwerken van medische gegevens voor ziekenhuizen en zorginstellingen.