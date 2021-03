Met 5000 man in de Arena: ‘We hebben het zo gemist’

Het was als vanouds in de Arena. Beeld Remko de Waal/ANP

Vier koele blikjes Hertog Jan-pils klinken tegen elkaar. Dit is, zeggen ze tegen elkaar, wat ze het meest gemist hebben. De studievrienden Rinze Heida, Robbin Bouten, Martijn Verkooijen en Matthijs Plat zijn inmiddels veertigers geworden, maar er gaat toch nog steeds weinig boven de gezelligheid, het slap ouwehoeren (‘tegen wie moeten we eigenlijk?’) en de bespiegelingen voorafgaand aan de wedstrijd (smalend: ‘Een gelijkspelletje moet mogelijk zijn’).

Op het pleintje voor de toegangspoort tot de Johan Cruijff Arena delen ze snel een sixpackje bier. Ze vertellen over de appgroep waarin ze de voorpret voor vanavond steeds verder verhoogden. ‘Voor de wetenschap’, hadden ze die genoemd. En zeker, de mannen willen graag bijdragen aan een remedie voor deze maanden van coronastilstand, maar zijn vooral blij met ‘eindelijk weer een ouderwets uitje’.

Daarom lieten zich vanochtend in hun woonplaatsen Rosmalen en Hoevelaken testen en staken ze zich in hun afgestofte stadiongarderobe van wollige pruik, met Hollandse leeuwen bedrukte stropdas en puntmuts; alle uitgevoerd in fluorescerend oranje. Bang voor besmettingen zijn ze niet, zeggen ze. Sterker: “Een beetje risico hebben we er best voor over. We hebben het zo gemist.”

Het is voor het eerst sinds september dat er weer publiek bij een wedstrijd in de Arena mag zijn. 5000 man sterk is de oranje fanschare vandaag. Allemaal in het kader van de testevenementen van Fieldlab, waarvoor het gehele publiek vooraf een sneltest onderging en eenmaal binnen wordt verdeeld over negen bubbels, alle met eigen voorschriften wat betreft mondkapjes, afstand houden en plaatsing op de tribune. Net als bij eerdere testen in de Ziggo Dome en op het festivalterrein van Lowlands gaat het niet zozeer om het meten van besmettingen, wel om het gedrag van de bezoekers.

Zo veel mogelijk toeschouwers

Toch ziet KNVB-secretaris-generaal Gijs de Jong de wedstrijd tegen het laaggeklasseerde Letland als een belangrijke stap richting de in Nederland te houden wedstrijden tijdens het EK komende zomer. De Jong is tevens toernooidirecteur. “Ons doel is dan zo veel mogelijk toeschouwers binnen te hebben. We willen laten zien dat dat verantwoord en veilig kan.”

Een uurtje voor de wedstrijd straalt De Jong, alsof het Nederlands elftal de zege al binnen heeft. “Het gejuich van een stadion, dat geeft zo’n kick,’’ zegt hij. “Het gevoel van ‘O ja, zo was het. En zo hoort het.’ Zelfs het gemopper als er op het veld een actie mislukt, is weer fijn om te horen.’’

Maar uiteraard, de situatie blijft onzeker. De Jong hoopt voor de slotronden van de Eredivisie nog op versoepelingen. Voor het EK gaat hij, gesterkt door de eerste bevindingen van voorgaande testevenementen, uit van een scenario met ‘een ondergrens’ van 25 procent bezetting in de stadions. In de Arena komt daar neer op zo’n 15.000 fans. “Maar als het vandaag allemaal goed gaat, wanneer sneltesten blijkt te werken, waarom zou je dan niet naar 30.000 of 40.000 bezoekers kunnen?’’

De Jong zegt zelfs te hopen op 75 procent benutte capaciteit. Mocht het tegen die tijd pandemietechnisch tegenzitten, dan verwacht hij een uitzonderingspositie voor ‘iconische evenementen’ als het Songfestival, de Grand Prix in Zandvoort én het EK.

Stadionvolume

Ondertussen stromen de supporters – de uitploeg moet het vanavond zonder aanmoedigingen doen – ordelijk het stadion binnen. Er wordt voorzichtig gezongen, maar echt uitbundig wordt de sfeer pas als Steven Berghuis na een half uurtje spelen de 1-0 binnenkrult. Dan blijken 5000 mensen wel degelijk geluid op stadionvolume te kunnen produceren. De Letten valt vooral medelijden ten deel: is het verplicht thuiswerken eindelijk afgeschaft, komen ze amper aan voetballen toe.

Het resultaat, 2-0, is voor de vier studievrienden ondergeschikt aan de onderlinge gezelligheid. Al hadden ze vanmiddag even nodig om in de juiste groef te komen.“Het lijkt wel jaren geleden,” vond Verkooijen. En Bouten: “Maar je bent ook weer zo gewend. Zoals het nu gaat, dat is normaal. Niet zoals het de afgelopen maanden was.’’