Messteker De Pijp veroordeeld tot tbs met dwangverpleging

Hulpdiensten na steekpartij in De Pijp, mei 2021. Beeld Michel van Bergen

Volgens een psychiater en een psycholoog verkeerde S., die niet bij de uitspraak aanwezig was, op de bewuste dag in een psychose. Daarom kunnen de steekincidenten hem niet worden toegerekend. Deskundigen adviseerden hem tbs met dwangverpleging op te leggen, mede om de samenleving tegen hem te beschermen.

De advocaat van S. vroeg de rechtbank haar cliënt niet een gedwongen verblijf in een tbs-kliniek op te leggen. Ze pleitte voor een zogeheten tbs met voorwaarden. De rechtbank sloot zich aan bij het oordeel van de deskundigen.

‘Leek wel een beest’

De 64-jarige buurtbewoner Roy Titawanno overleefde de steekpartij niet. De vier andere slachtoffers, tussen de 21 en 28 jaar oud, moesten met ernstige verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Op een zesde persoon werd ingestoken, maar hij werd niet geraakt.

De slachtoffers verklaarden achteraf dat ze een man met grote pupillen op zich af zagen stormen. Ze voelden soms pas na twee steken dat hij hen te lijf ging met een mes. “Op het moment dat ik werd gestoken zag ik een soort lach op het gezicht van dader,” verklaarde een van hen. Een ander slachtoffer: “Het leek wel een beest.”

Stemmen

S. was enige tijd depressief en hoorde sinds begin april stemmen in zijn hoofd. De man kreeg antipsychotica voorgeschreven, maar slikte die op het moment van de steekpartij niet. Tijdens de derde pro-formazitting zei hij zich niks meer van de steekpartij te kunnen herinneren. “Maar ik geloof de mensen die mij hebben verteld dat ik degene ben die dit heeft gedaan. Ik had wanen. Ik was de greep op de realiteit kwijt.” Hij verklaarde dat het beter met hem ging en dat hij zichzelf niet meer als gevaarlijk zag.

De rechtbank oordeelde echter dat er te weinig inzicht is in zijn ziekte en dat gedwongen verpleging daardoor noodzakelijk is. “Hij heeft zich schuldig gemaakt aan een van de ergste feiten in het Nederlandse strafrecht; moord en vijf pogingen daartoe,” zei de voorzitter van de rechtbank. S. heeft volgens hem de nabestaanden van Titawanno ‘onherstelbaar leed aangedaan’ en de andere slachtoffers zijn door zijn handelen ‘voor het leven getekend’.