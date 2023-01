Messi niet trots op eigen gedrag in WK-kraker met Oranje

Messi zocht na afloop van de kwartfinale de confrontatie met bondscoach Louis van Gaal. Beeld ANP / EPA

De 35-jarige voetballer liet weten dat hij niet trots is op zijn gedrag in het duel dat de Argentijnen van Oranje wonnen in de strafschoppenserie.

Messi ging onder meer na de 2-0 uit, een strafschop in de tweede helft juichend voor de Nederlandse bondscoach Louis van Gaal staan en maakte een uitdagend gebaar. Van Gaal had vooraf aan de kraker met Argentinië kritiek geuit op de Argentijnen en op het meeverdedigen van Messi. “Ik heb er niet over nagedacht, het kwam er op dit moment uit. Ik wist alles wat ze voor de wedstrijd hadden gezegd, wat hij (Van Gaal) had gezegd,” keek Messi erop terug in een interview met de Argentijnse zender Urbana Play.

‘Wat kijk je nou’

“Ik vind het niet leuk wat ik toen heb gedaan,” zei Messi over het voorval. “Maar dit zijn momenten van grote spanning en alles gaat snel. Niets was gepland. Ik wil dat beeld niet achterlaten, maar het zijn dingen die gebeuren.”

Messi uitte ook na afloop kritiek op Van Gaal. En tijdens een interview met de Argentijnse televisie kwam Wout Weghorst naar hem toe om zijn shirt te ruilen “Wat kijk je nou,” riep een geïrriteerde Messi naar de spits die hem tijdens de wedstrijd naar zijn keel had gegrepen. “Loop door dwaas.”

