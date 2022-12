Mercatorplein tijdens WK-duel Marokko-Portugal veiligheidsrisicogebied

Het Mercatorplein na afloop van de WK wedstrijd Marokko-Spanje. Beeld Joris van Gennip

In het gebied kan iedereen door de politie gefouilleerd worden, bijvoorbeeld op het bezit van zwaar vuurwerk. Ook bij twee vorige WK-duels van Marokko werden er preventieve veiligheidsmaatregelen getroffen. Dinsdag, na de historische overwinning van Marokko op Spanje, kwamen honderden feestvierders samen om de overwinning te vieren met toeters, tamboerijnen en vuurwerk. Op het Mercatorplein liep de feestvreugde uit de hand en greep de ME in.

Er werden tien mensen aangehouden, onder wie drie minderjarigen. Zeven van hen moeten zaterdag voor, tijdens en na de kwartfinale van Marokko tegen Portugal thuis zijn. De politie gaat daar actief op controleren.

Brandjes

Ook na eerdere duels van het Marokkaanse elftal sloeg de feestsfeer op een bepaald moment om. Na de wedstrijd tegen België op 27 november werden diverse brandjes gesticht, vernielingen gepleegd en werd zwaar vuurwerk afgestoken. Daarbij ging een deelauto in vlammen op.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema benadrukt dat er zaterdag ruimte moet zijn voor feest op straat, maar dat daaraan wel duidelijke grenzen worden gesteld. “Ordeverstoringen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het plegen van geweld worden niet toegestaan. De politie treedt op als het nodig is.”

Ondernemers in de buurt van het Mercatorplein gaven bij een eerdere wedstrijd aan weinig bijzondere maatregelen te nemen. Volgens medewerker van de Dirk van den Broek aan het Mercatorplein wordt er op de avond zelf bepaald of de winkel eerder dichtgaat of niet. “Net als eerdere keren letten we op of het gevaarlijk wordt voor ons.” Dinsdag sloot de winkel rond 19.30 uur.

Er staat zaterdag wederom een waterkanon van de Duitse politie paraat. Dat is nodig omdat de Nederlandse waterkanonnen vanwege technische problemen niet in gebruik zijn. De politie werkt tevens samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders.

Marokko speelt zaterdagmiddag om 16.00 uur tegen Portugal om een plek in de halve finale op het WK in Qatar.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: