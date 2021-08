Mensen met overgewicht zijn steeds vaker tevreden met gewicht

Een persoon op een weegschaal. Foto ter illustratie. Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Tussen 2018 en 2020 was gemiddeld 26 procent van de volwassenen met ernstig overgewicht tevreden met hoeveel ze wogen. In de drie jaren daarvoor was dat nog 22 procent. Ruim de helft van de mensen met matig overgewicht oordeelt positief als ze op de weegschaal staan. Ook dit percentage is toegenomen. Gemiddeld genomen zijn twee op de drie Nederlanders content met hun gewicht.

Mannen zijn minder ontevreden over hoe zwaar ze zijn vergeleken met vrouwen. Bovendien zijn ook relatief veel ouderen en jongeren tevreden met hun gewicht.

Vorig jaar had 37 procent van de Nederlanders matig en 14 procent ernstig overgewicht. Dat is de afgelopen vijf jaar nauwelijks veranderd. Het CBS heeft hiervoor mensen gevraagd hun lengte en gewicht op te geven. Aan de hand daarvan hebben de onderzoekers hun BMI (Body Mass Index) berekend, een maat voor onder- of overgewicht die de laatste jaren steeds meer onder vuur is komen te liggen vanwege de simplistische manier waarop BMI wordt verbonden aan algehele gezondheid.