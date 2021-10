Mensen met afweerstoornis krijgen uitnodiging derde prik, ‘boostervaccinatie’ nog niet nodig

Beeld Getty Images

Veel mensen met een afweerstoornis zijn voldoende beschermd met twee coronaprikken. Maar er zijn patiënten die na twee vaccinaties nog onvoldoende antistoffen hebben opgebouwd tegen corona. Daarom hebben medisch specialisten geadviseerd deze patiënten een derde vaccinatie te geven. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een orgaantransplantatie hebben gehad. Om te voorkomen dat hun nieuwe orgaan wordt afgestoten, slikken zij medicatie die hun afweer deels plat legt. Daardoor bouwt die groep minder antistoffen op.

Het gaat ook om kankerpatiënten die minder dan drie maanden voor hun vaccinaties chemotherapie of immunotherapie kregen. Mensen die de afgelopen twee jaar een beenmerg- of stamceltransplantatie ondergingen, komen eveneens in aanmerking. Net als een fors deel van de nierpatiënten. Zij kunnen vanaf woensdag tot eind oktober via hun ziekenhuis een uitnodiging verwachten. Alleen mensen met een uitnodiging kunnen een derde prik halen bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Hoe zit het met de rest van Nederland? Mensen hoeven nog niet massaal opnieuw naar de prikstraat, besloot het ministerie van Volksgezondheid pas op advies van de Gezondheidsraad. Dit onafhankelijke wetenschappelijk instituut adviseerde om voor de overige bevolking pas te beginnen aan derde coronavaccinaties ‘zodra de effectiviteit van het vaccin tegen ernstige ziekte afneemt’. Maar daarvan is ‘op dit moment nog geen sprake’, zo stelde het adviesorgaan. Voorzitter van de Gezondheidsraad Bart-Jan Kullberg: “Dan kun je de in Nederland en de wereld beschikbare vaccins effectiever inzetten voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn.”

Een herhaalprik

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt dat er een verschil zit tussen de derde prik voor mensen die problemen hebben met hun immuunsysteem en een herhaalprik voor de overige bevolking. Die laatste wordt ook wel ‘boostervaccinatie’ genoemd. “Stel dat de effectiviteit van de eerste twee vaccinaties terugloopt, dan kun je een boostervaccinatie krijgen. Maar de effectiviteit is nog vrij hoog,” zegt een woordvoerder van het RIVM.

Uit een net gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek in het vooraanstaande tijdschrift The Lancet blijkt dat ongeveer de helft van de mensen die zijn ingeënt met een coronavaccin van Pfizer, na een half jaar tóch weer corona kunnen krijgen. Dat toont het onderzoek van Pfizer en Amerikaanse wetenschappers aan naar bijna drieënhalf miljoen mensen. Volgens de wetenschappers laten de onderzoeksresultaten zien dat boosterdoses van het vaccin nodig zullen zijn om bescherming hoog te houden. Als de politiek besluit dat dit nodig is, kunnen mensen die herhaalprik minstens zes maanden na hun tweede prik krijgen.

Goed tegen ziekenhuisopnames

Gedurende de eerste maand na de tweede inenting beschermt Pfizer nog voor 88 procent tegen het oplopen van het virus, na vijf maanden was dit nog maar voor 47 procent. Maar áls je al besmet raakt, dan is de schade die het virus aanricht een stuk kleiner. De kans dat een gevaccineerde in het ziekenhuis belandt, is na zes maanden liefst 90 procent kleiner dan bij ongevaccineerden. Dus het vaccin werkt ook na aan half jaar nog goed tegen ziekenhuisopnames, zelfs nu de besmettelijker deltavariant overheerst. De studie liep ongeveer een half jaar en de effectiviteit van het vaccin tegen ziekenhuisopname nam in die periode niet af.

Maandag oordeelde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de coronavaccins van Pfizer en Moderna mogen worden gebruikt om mensen met een ernstige afweerstoornis een extra prik te geven.