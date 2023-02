Mensen die arbeidsmigranten uitbuiten straks makkelijker vervolgbaar

Beeld ANP / Paulien van de Loo Photography

Onderdeel van het wetsvoorstel is dat ernstige misstanden op de werkvloer beter kunnen worden aangepakt. Daarvoor wordt het nieuwe misdrijf ‘ernstige benadeling’ in de wet opgenomen. Daarmee zijn werkgevers strafbaar als zij op de werkvloer misbruik maken van een kwetsbare situatie. Dat kan zijn door mensen veel te weinig loon te betalen, te lange dagen te laten maken, slecht te huisvesten of in hun vrijheid te beperken door bijvoorbeeld inname van het paspoort.

“Mensenhandel leidt tot persoonlijke tragedies en is schadelijk voor de samenleving als geheel,” zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie). “Het is aan ons om slachtoffers te beschermen.” Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) vindt dat arbeidsmigranten nog te vaak met misstanden te maken krijgen. “Alleen de drempel om daders strafrechtelijk te vervolgen is te hoog.” Zij noemt het wetsvoorstel ‘een nieuwe stap om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren’.

Het wetsvoorstel maakt het daarnaast makkelijker om mensen aan te pakken die financieel profiteren van mensenhandel. Ook wordt in de wet duidelijker omschreven welk gedrag strafbaar is, zodat bijvoorbeeld de politie, de Arbeidsinspectie, het Openbaar Ministerie en rechters er beter mee uit de voeten kunnen.