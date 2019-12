Melkveehouderij spant rechtszaak aan tegen Staat om stikstof

Boeren protesteerden in oktober bij het gebouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) tegen de stikstofaanpak van de overheid. Beeld ANP

Zowel het RIVM als het kabinet heeft altijd gezegd dat de cijfers en methodes gewoon openbaar zijn en voor iedereen te raadplegen. Maar het Mesdag Zuivelfonds, een soort denktank voor de melkveehouderij, stelde eind september al gegevens te missen en schakelde een advocaat in om die op te eisen. Volgens het fonds is daar niet aan voldaan.

Inmiddels heeft ook de stichting Stikstofclaim zich bij de zaak aangesloten. Die is in het leven geroepen om schadevergoedingen te eisen namens bedrijven die vinden dat ze gedupeerd zijn door het stikstofbeleid van de overheid.

Vergunningen onmogelijk

De mate waarin stikstof in de natuur belandt is een heet hangijzer sinds de Raad van State in mei bepaalde dat het hele systeem waarmee de overheid de uitstoot van stikstof reguleerde niet deugde. Daardoor is het vrijwel onmogelijk geworden om een vergunning te krijgen voor projecten die leiden tot stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden, zoals het uitbreiden van veehouderijen.

Het RIVM meet door heel Nederland de concentratie ammoniak, een verbinding tussen stikstof en waterstof. Dat gebeurt met buisjes die bijvoorbeeld aan paaltjes en in bomen hangen. Soms gaat er iets bij mis. “Er kan vogelpoep op komen of het buisje gaat kapot door vandalisme of slecht weer.” Een computermodel vult dan op basis van eerdere gegevens een getal in. Het Zuivelfonds is daar zeer kritisch over, maar volgens het RIVM is de methode wetenschappelijk verantwoord en gaat het slechts om 7 procent van de buisjes.

De rechtbank in Den Haag behandelt het kort geding vrijdagochtend.