Meldpunt kinderporno ziet opnieuw daling in aantal meldingen: ‘We zijn er nog lang niet’

Een jaar eerder lag de stijging van het totaalaantal meldingen en analyses ervan op 45 procent, getuige het jaarverslag over 2018. Het gaat daarbij om nationale en internationale meldingen, waarbij de analisten van het meldpunt op het gemelde webadres elk beeld afzonderlijk beoordelen.



“Voor het derde jaar op rij neemt de groei af,” zegt directeur Arda Gerkens van Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), waar het meldpunt onder valt. Nederland is volgens de organisatie nog wel steeds het land waarvandaan de meeste kinderporno wordt verspreid.

‘300.000 is te veel’

“We zijn er nog lang niet, meer dan 300.000 meldingen is te veel en laat zien dat de druk op de providers hoog moet blijven,” aldus Gerkens. Bij het meldpunt kunnen mensen anoniem aankloppen als ze vermoeden dat ze op online seksueel misbruik van minderjarigen zijn gestuit.



De onafhankelijke stichting, die zich inzet voor het bestrijden en voorkomen van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van minderjarigen, controleert of er inderdaad iets strafbaars is gebeurd en overlegt dan met de politie. Meestal wordt het materiaal snel verwijderd.

Kinderporno in chats

Het EOKM zag de afgelopen tijd een toename van het aantal meldingen over kinderporno in populaire chatapps, zoals WhatsApp en Telegram. Meerdere scholen sloegen vorig jaar alarm, nadat er beelden rond waren gegaan in chatgroepen van leerlingen. Wie foto's aantreft, wordt aangeraden dit bij de politie te melden.

Eind vorig jaar meldde het expertisebureau, gezien de toename van kinderporno op de chatapps, een speciaal telefoonnummer te zullen openen. Middels dat nummer kunnen afbeeldingen dan via de apps direct worden gedeeld ter beoordeling. Momenteel kunnen via het meldformulier alleen webadressen worden gedeeld.



Het maken, bezitten, aanbieden, verspreiden en bekijken van kinderporno – het EOKM verkiest de term ‘materiaal van seksueel misbruik van minderjarigen’ – is strafbaar in Nederland, zowel foto's als video's. Mensen die zich hieraan schuldig maken, kunnen maximaal vier jaar gevangenisstraf krijgen.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel hulp nodig hebben, kijk dan op www.centrumseksueelgeweld.nl. De website van het Meldpunt Kinderporno is te bereiken via deze link.