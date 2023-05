Meldplicht leegstand huizen Amsterdam blijft achter: handjevol woningbezitters meldt onbewoonde panden

Het Singel en de Herengracht in het centrum van Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

310 meldingen: dat is de oogst van bijna een halfjaar nieuw leegstandsbeleid in Amsterdam. Dat is een fractie van de duizenden woningen die in Amsterdam langdurig leeg staan, terwijl woningeigenaren verplicht zijn leegstand te melden.

Met luide trom werd het nieuwe beleid in september 2022 aangekondigd: eigenaren moeten leegstand die langer dan zes maanden duurt melden op straffe van een boete. Die boete bedraagt 4500 euro voor woningeigenaren en voor professionele verhuurders het dubbele, 9000 euro per woning. Sinds 1 december zijn de regels van kracht.

De gemeente kan een eigenaar daarnaast dwingen een leegstaande woning tijdelijk te verhuren en mag daarbij de maximale huurprijs van de woning bepalen. Eindeloze verbouwingen zijn ook passé: de gemeente kan een deadline stellen wanneer de woonruimte weer beschikbaar moet zijn.

“In deze tijd zijn leegstaande woningen onbegrijpelijk,” aldus wethouder Zita Pels (Wonen) bij de introductie van de nieuwe regels. “Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat huizen weer zijn om in te wonen.”

Tekst gaat verder onder de infographic.

Meldingen blijven uit

Het aantal meldingen dat door eigenaren is gedaan, blijft flink achter bij de 10.000 woningen die volgens het gemeentelijke statistiekbureau O+S op 1 januari 2022 langer dan twee jaar leegstonden. Daarbij is de kortdurende leegstand – minder dan twee jaar – van 7700 woningen niet meegenomen: hiertoe behoort ook de leegstand bij verhuizing, verbouwing of na overlijden.

In totaal zijn sinds 1 december 310 nieuwe leegstandsmeldingen bij de gemeente binnengekomen. Daarvan kwamen er 141 van eigenaren, de rest werd door omwonenden gemeld. Tot nu toe zijn twee boetes opgelegd.

Gert Jan Bakker van Stichting !Woon is kritisch op het beleid van de gemeente. “Het kan niet zo zijn dat zo weinig eigenaren zich nog maar gemeld hebben, terwijl ze dat wel verplicht zijn.”

Hij vindt het beleid van de gemeente ‘een wassen neus’.

‘Makkelijker handhaven’

Toch maakt wethouder Pels zich nog geen zorgen. Ze denkt dat veel eigenaren zich op het laatste moment zullen melden. Daarnaast is ze blij dat ze met de nieuwe verordening veel makkelijker kan handhaven. “We kunnen nu zeggen tegen een eigenaar dat een huis binnen twee maanden verhuurklaar gemaakt moet worden.”

In een vrijdag verschenen brief aan de gemeenteraad stelt Pels dat in algemene zin het aantal meldingen van woonfraude, leegstand en woningkwaliteit vorig jaar is toegenomen, van 2277 in 2021 naar 2951 in 2022. Ook zijn 601 woningen die leegstonden na onderzoek door de gemeente weer in gebruik genomen.

Pels verwacht dit jaar flinke stappen te zetten. Ze wijst erop dat nu de coronaperiode voorbij is handhavers weer onderzoek doen op straat en dat er tien fte’s voor zijn vrijgemaakt. Ze raadt omwonenden, maar vooral ook iedere eigenaar van een leegstaande woning die zich nog niet gemeld heeft, aan zich snel te melden. “Dan voorkom je een hele hoop gedoe.”

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: