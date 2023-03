Melanie During ontdekte dat dinosauriërs in de lente uitstierven: ‘Dat is informatie voor onze toekomst’

Melanie During onderzoekt fossielen van dinosauriërs en ander oeroud leven. Ze ontdekte dat dinosauriërs miljoenen jaren geleden zijn gestorven door een asteroïde-inslag in de lente. De Nederlandse wetenschapper hoopt ook nog te vinden op welk deel van de dag dat was.

In elk fossiel, versteende resten van dieren en planten uit een oeroud leven, zit een verhaal. Paleontologen proberen die verhalen te ontrafelen. Hoe oud waren de gefossiliseerde dieren? Wat aten dinosauriërs?

Op een van de vele vragen gaf paleontoloog Melanie During (33) vorig jaar antwoord. Met collega’s kwam de hoofdonderzoeker tot een conclusie die heel de wereld overging: het was lente toen de as­te­roï­de die 66 miljoen jaar geleden de dinosauriërs deed uitsterven, een enorme krater sloeg op het noordelijk halfrond. Juist op een moment dat de dinosauriërs door hun voedselvoorraden heen waren en de vegetatie in bloei stond. Een situatie die er mede toe heeft bijgedragen dat de dinosauriërs zijn uitgestorven en andere, minder kwetsbare dieren, konden overleven.

During en haar team stelden dat vast door botten te bestuderen van visfossielen, gevonden in de Amerikaanse staat North Dakota. De vissen waren binnen een uur na de inslag gestorven. “Dat weten we doordat er kleine bolletjes gesmolten glas in hun kieuwen blijken te zitten,” zegt de wetenschapper. Gesteente dat bij de inslag werd opgeworpen, smolt, gekristalliseerde en regende als hagel glasbolletjes neer op aarde. Maar ook de groeilijntjes in de versteende botten van de vissen leverden belangrijke informatie op. Die lijntjes zijn als groeiringen van bomen. De laatste lijn in de visfossielen markeerde de eerste botgroei na de winter. Het was dus lente toen de vis stierf, zegt During.

Schelpdiertjes

During: “Ik wil ook proberen te achterhalen tijdens welk dagdeel die asteroïde 66 miljoen jaar geleden is ingeslagen. Voorwaarde is dat ik in North Dakota de massa’s schelpdiertjes vind die bij de inslag zijn doodgegaan. Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg, maar aan de hand van die schelpjes kom ik meer te weten over de getijden, omdat ze die kunnen vastleggen. Daardoor krijg je een beeld van het laatste moment van de laatste dag.”

During hecht grote waarde aan het onderzoek van fossielen. “Als je kennis vergaart over de geschiedenis van het leven, hoe sommige levensvormen zich hebben aangepast aan gewijzigde omstandigheden, dan is dat informatie voor onze toekomst. We maken ons druk over het uitsterven van de panda en de ijsbeer, maar wij mensen zijn ook niet veilig aan de top van de voedselketen.”

“Mijn onderzoek draagt bij aan meer inzicht in massa-uitstervingen,” zegt During. Hoe je de kans op overleving kunt vergroten door je aan te passen. Ik wil mensen wakker schudden. Het gaat om onze kinderen. Mijn kind is twee en gaat de desastreuze effecten van deze klimaatverandering voelen. We moeten ons aanpassen, zo niet, vergeet het dan maar. Het treft heel de wereld. De ene dag slapen kinderen in Pakistan op de daken omdat het daar het koelst is. De andere dag spoelt er een half dorp weg doordat er weer een gletsjer in de Himalaya is gesmolten.”

Wie denkt dat een paleontoloog de hele dag in de grond zit te wroeten, heeft het mis. “Ik zit 70 procent van mijn tijd achter de computer. Dat gaat ten koste van veldwerk. Gelukkig kan ik een opgraving in Winterswijk begeleiden en ik ga weer naar North Dakota.”

Mosasaurus

Zijn er meer hotspots om fossielen te vinden? “In vulkanische gebieden en gesteenten als graniet heb je niets te zoeken. Maar in sedimentaire gesteenten kun je fossielen vinden. Ook in Nederland, bijvoorbeeld in de 245 miljoen jaar oude kalklagen bij Winterswijk en in het 66 miljoen jaar oude kalksteen bij Maastricht. Daar werd een mosasaurus, een zeereptiel uit het Krijt gevonden. In Winterswijk een nothosaurus, een reptiel met grote kaakgewrichten, zoals een krokodil. Ik zoek zelf graag op de Maasvlakte. Dat is een hobbyplekje van me.”

Recent onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de oer-Nederlander zwart was. During: “Het is heel simpel. Als een zoogdier, ook de mens, met een donkere huidskleur ergens gaat wonen waar minder licht is, wordt hij lichter om voldoende vitamine D te kunnen produceren. Rond de evenaar volstond een donkere huid, maar die werd lichter toen onze voorouders naar het niet zo zonrijke noorden trokken.”

Grote sprongen Dankzij moderne technieken heeft paleontologie de laatste veertig jaar grote sprongen gemaakt. Paleontologen werken samen met experts op het gebied van onder meer forensische reconstructie, aerodynamica en met milieu- en klimaatwetenschappers. Ze gebruiken satellieten voor onderzoek van het aardoppervlak. Sinds veertig jaar kan een beroep worden gedaan op moleculaire biologie, met dna-onderzoek. Een andere belangrijke informatiebron is de CT-scan, die driedimensionale röntgenbeelden oplevert van fossiele organismen in gesteenten. Toch gaat het traditionele onderzoek naar botten en tanden niet verloren. Integendeel, want dna gaat immers geleidelijk met de tijd verloren. Daarnaast geeft dat genetische materiaal ook niet veel informatie over de vormen, omgevingen en manieren van leven van dieren.

Melanie During Paleontoloog Melanie During is als onderzoeker verbonden aan de universiteit van Uppsala in Zweden. Binnenkort keert ze terug naar Nederland. “Mijn partner wordt conservator bij Natuurmuseum Fryslân. Dat komt mij ook goed uit. Mijn promotieonderzoek richt zich op het tijdperk waarin de aarde de overgang van vissen naar landdieren beleefde, ongeveer 360 miljoen jaar geleden. Ik zou daarvoor onderzoek gaan doen in Rusland. Door de oorlog in Oekraïne is dat in de soep gelopen. Ik ga nu aan de VU in Amsterdam de chemische compositie analyseren van fossielen. Daarmee kan ik bijvoorbeeld de snelheid van de groei van een dier meten. De Russische fossielen komen later aan de beurt. Poetin heeft niet het eeuwige leven.”



Ze werkt ook aan het boek De laatste lente van de dinosauriërs’. “Dat is zo goed als klaar. Ik kijk door de ogen van de eerste mensen naar dinosauriërs, beschrijf hoe het was om op die laatste fatale dag een dinosauriër te zijn.”

Melanie During Beeld Marieke de Lorijn