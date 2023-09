Meisjes vaker verdacht van misdrijf dan vroeger: wat zit daarachter?

Beeld Brechtje Rood

Meisjes hebben bij een winkeldiefstal vaak een andere stijl dan jongens. In een onderzoek naar meisjescriminaliteit van eerder dit jaar noemt een agent het voorbeeld van ‘meiden die met meerdere andere meiden bij elkaar een winkel ingaan, in de pashokjes staan met veel kleding en met minder kleding naar buiten komen’. Jongens handelen vaker solo en naar de indruk van strafrechtmedewerkers ook minder geraffineerd. Het is mogelijk een van de redenen dat jongens over het algemeen sneller een politieagent tegenover zich zien. Jongens vormen 75 procent van alle minderjarige verdachten.

Maar aantal meisjes dat verdacht wordt van een misdrijf stijgt: vorig jaar met 42 procent tot 4.400, zo blijkt uit de maandag verschenen Monitor Jeugdcriminaliteit. Het aandeel van de meisjes op het totaal aantal minderjarige verdachten groeide tussen 2018 en 2022 van een vijfde naar een kwart.

Relatief vaak buiten schot

Dat meisjes vaker verdachte zijn, wil niet zeggen dat ze ook vaker misdrijven zijn gaan plegen. “Het zou kunnen dat het percentage meisjes dat in beeld komt nu iets gegroeid is,” zegt criminoloog Anne-Marie Slotboom van de Vrije Universiteit Amsterdam. Meisjes blijven relatief vaak buiten schot. “We doen onderzoek waarin we jongeren zelf bevragen wat ze doen aan crimineel gedrag en waarvoor ze vervolgd worden. Daaruit blijkt dat bij meisjes het gat tussen die twee groter is. Jongens worden in vergelijking met meisjes vaker vervolgd voor wat ze doen.”

Dat meisjes het minder vaak tot ‘verdachte’ schoppen, komt doordat ze vaker lichte vergrijpen plegen zoals winkeldiefstallen, vooral van kleding en make-up. Meisjes komen – net als jongens – ook geregeld in beeld voor geweldsdelicten, zoals vechtpartijen met medescholieren.

In tegenstelling tot jongens gaat vaker een langdurig conflict vooraf aan aan zo’n vechtpartij. Bij jongens is een geweldsuitbarsting vaker impulsief, zo staat in het rapport Meisjescriminaliteit van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Voor het rapport spraken de onderzoekers met onder anderen agenten, officieren van justitie en reclasseringsmedewerkers. Slotboom schreef eraan mee.

Als jongens en meisjes samen misdrijven plegen, zijn jongens vaker de hoofddader, zegt Slotboom. Zij plegen bijvoorbeeld geweld, terwijl meisjes vaker een rol achter de schermen spelen. De politie en de rechtbanken gaan eerder achter de jongens als hoofddader aan.

Meer oog voor jongens

Meisjes die een misdrijf plegen hebben ook vaak te kampen met problemen zoals huiselijk geweld of misbruik, of zijn bijvoorbeeld uit huis geplaatst. Dat kan volgens Slotboom voor professionals een reden zijn om hen buiten het strafrecht te houden en door te sturen naar zorgverleners. Ook komen ze vaak uit gebroken gezinnen of eenoudergezinnen. Regelmatig zijn meisjes slachtoffer van loverboypraktijken of prostitutie of hebben ze psychische problemen.

Slotboom pleit ervoor om jongens en meisjes niet anders te behandelen. “Dat wil niet per se zeggen dat je meisjes harder moet aanpakken. Misschien moet er wel meer oog komen voor de zorgbehoeften van jongens,” zegt ze.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er werkelijk een stijging is van het aantal meisjes dat de fout in gaat. “Er zijn veel aanwijzingen dat het de laatste jaren minder goed gaat met de mentale gezondheid van meisjes,” zegt Slotboom. Het zou kunnen dat dat ook tot criminaliteit leidt. Hetzelfde geldt voor de prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Misschien maakt dat winkeldiefstal verleidelijker, een misdrijf waarvan meisjes relatief vaak worden verdacht. Maar dat is speculatie. “We moeten dat nog onderzoeken.”

Maar het zou volgens Slotboom ook heel goed kunnen dat door de discussie over gendergelijkheid in de samenleving jongens en meisjes ook in het strafrecht nu meer gelijk behandeld worden en dat dat de toename verklaart.