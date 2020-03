‘Megaoperatie’ om duizenden gestrande Nederlandse reizigers terug te halen

Beeld ANP XTRA

Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaat het om duizenden vakantiegangers. Hij spreekt van een ‘complexe en unieke operatie’.

De Nederlanders die in het buitenland vastzitten, moeten zelf ook bijdragen aan hun repatriëring. Voor reizigers binnen Europa wordt een eigen bijdrage van 300 euro gevraagd, landgenoten in de rest van de wereld die terug willen moeten 900 euro neertellen. De regeling is niet bedoeld voor Nederlanders die in het buitenland wonen en werken.

Het samenwerkingsverband tussen Buitenlandse Zaken, verzekeraars en de reiswereld gaat uit van de regeling bijzondere bijstand buitenland, bedoeld voor reizigers die geen beroep kunnen doen op de reisorganisatie waarbij ze hun reis hebben geboekt of een luchtvaartmaatschappij die hen terug kan brengen. Die groep moet zich zo snel mogelijk melden op www.bijzonderebijstandbuitenland.nl.

Opnieuw melden

Eerder vroeg het ministerie gestrande Nederlanders nog zich te melden op een andere site, de informatieservice Buitenlandse Zaken. Ze moeten zich nu opnieuw melden. ,,Dat is vervelend”, zegt een woordvoerder, ,,maar het nieuwe formulier is uitgebreider dan wat we eerder aan reizigers hebben gevraagd.”

Het is nog niet bekend wanneer de eerste vliegtuigen Nederlanders gaan ophalen. De verwachting is binnen enkele dagen. ,,Er moet flink geregistreerd worden en dan moet duidelijk worden waar plukjes Nederlanders zitten”, zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken. ,,Dan kunnen meteen vluchten worden ingepland.”

Dat zal sneller gaan voor plekken waar veel Nederlanders zitten. Als er in een land maar een handvol Nederlanders zit, wordt ‘het lastiger’. Dan wordt er gekeken of er een combinatievlucht kan worden gemaakt, die met tussenstops uit land A, via land B en uiteindelijk land C Nederlanders ophaalt.

Geen kant op

“Om deze specifieke groep mensen, die door de enorme impact van het coronavirus echt geen kant op kan, toch veilig naar huis te brengen, is een maximale inspanning noodzakelijk,” stelt minister Blok. Hij kan niet garanderen dat iedereen die terug wil, ook terug kan komen.

Wereldwijd worden maatregelen genomen om verspreiding van het #coronavirus tegen te gaan. Nederlandse reizigers zijn daardoor in de problemen gekomen.



Zoekt u hulp? Registreert u zich dan hier: https://t.co/lWkjt5prHl pic.twitter.com/XA9GL56HnB — Stef Blok (@ministerBlok) 23 maart 2020

Voor de groep die achterblijft regelen alarmcentrales ondersteuning om ter plekke een veilig verblijf te zoeken, totdat zij wel naar huis kunnen reizen.”

De repatriëringsvluchten worden in eerste instantie uitgevoerd door Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, stelt ANVR-voorzitter Frank Oostdam. “Ondanks de zware en moeilijke periode waarin de reisbranche verkeert, pakken wij onze verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat geen Nederlanders achterblijven.”

Eigen verantwoordelijkheid

Het gaat volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars om ‘een megaoperatie in een moeilijke tijd’. “Daarbij doen wij ook een beroep op de Nederlanders zelf en verwachten wij dat die verantwoordelijkheid nemen in hun eigen reis, onderdak, alternatieve reisprogramma en transport.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt voortdurend overleg te hebben met de overheden van landen waar gestrande Nederlanders verblijven die zelf hun terugreis niet kunnen regelen. Er wordt geprobeerd om ruimere landingsmogelijkheden te regelen, bijvoorbeeld bij landen die hun luchtruim hebben gesloten. Zo lukte het vorige week al om met extra vluchten een aantal Nederlanders uit Marokko terug te halen.