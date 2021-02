Meeste sneeuw tot nu toe gevallen in het oosten

In vrijwel het hele land sneeuwt het momenteel. Alleen in het uiterste noorden is het nog droog en in Zuid-Limburg valt neerslag in de vorm van regen en ijzel, meldt Weer.nl. De meeste sneeuw is tot nu toe gevallen in Twente, de Achterhoek en de regio Nijmegen.