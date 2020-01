Meeste nieuwbouwhuizen opgeleverd in tien jaar tijd, Amsterdam bovenaan

Beeld Jean-Pierre Jans

In Amsterdam werden 5007 nieuwbouwwoningen toegevoegd, traditiegetrouw het hoogste aantal van alle gemeenten. Qua provincies is Flevoland de snelste groeier. In Limburg werden de minste woningen gebouwd.

CBS

Het kabinet heeft na overleg met corporaties, bouwers en projectontwikkelaars als doelstelling om jaarlijks 75.000 nieuwe huizen aan de woningvoorraad toe te voegen. Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken is dat aantal gehaald, want er komen nog zo’n 10.000 ‘transformatiewoningen’ bij, oftewel woningen die gebouwd worden in al bestaande gebouwen.

De cijfers zijn opvallend omdat experts het bouwtempo de laatste maanden stevig bekritiseren. De woningnood in veel delen van het land schreeuwt om méér nieuwbouw, zei onder anderen hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft vorige week tegen deze site. Bouwbedrijven klagen over te veel regels, een tekort aan materiaal en te weinig handen om het nodige werk uit te voeren.

Later effect door stikstofcrisis

Door de stikstof- en Pfas-crisis nam het aantal afgegeven bouwvergunningen bovendien stevig af. Voordat die bouwvergunningen kunnen worden verstrekt moeten eerst compensatiemaatregelen komen om de natuur te beschermen. Om die reden gaat de maximumsnelheid vanaf maart in het hele land omlaag (op snelwegen naar 100 kilometer per uur). Het is goed mogelijk dat het effect van minder bouwvergunningen pas dit jaar en zelfs volgend jaar optreedt, waarschuwde Rabobank vorige maand.

Voor 2019 is het rapportcijfer in ieder geval goed, met lokaal een flinke groeispurt in de woningvoorraad. Zo nam in Diemen de woningvoorraad met 9 procent toe. In vijf jaar tijd werd er zelfs bijna 19 procent nieuwbouw aan het totaal van Diemen toegevoegd. Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad landelijk doorgaans met ruim 1 procent, gemiddeld zo’n 76.000 woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45.000 nieuwbouwwoningen). Afgelopen jaar steeg het tot 0,9 procent.

Kantoorpanden omgebouwd

Nederland telde op 1 januari 2020 bijna 7,9 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 77.000 meer dan een jaar eerder. Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex.