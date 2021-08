Meeste Nederlanders zijn voorstander van derde coronaprik

Kwetsbare ouderen krijgen mogelijk een derde vaccinatie om hen beter te beschermen tegen corona. Beeld ANP

Uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 27.000 deelnemers van het Opiniepanel blijkt dat de animo voor een derde coronavaccinatie in principe groot is. Slechts 20 procent weet het niet, 16 procent vindt een extra vaccinatie een slecht idee. Bij dit laatste getal gaat vooral om ongevaccineerden die sowieso negatief staan tegenover vaccinatie.

Een flinke meerderheid, 64 procent, is wel voorstander van een derde prik voor kwetsbaren als die helpt om hen beter te beschermen tegen de deltavariant van het coronavirus of om de afnemende effectiviteit van hun vaccinaties op termijn tegen te gaan, blijkt uit de peiling. 86 procent van de gevaccineerden wil op termijn zelf wel een derde prik als ze daarmee beter beschermd zijn tegen corona, op voorwaarde dat andere landen de vaccins niet nodig hebben.

Buurlanden

Onder meer Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen mensen met een verminderde weerstand binnenkort een derde vaccinatie geven. Die booster moet extra bescherming bieden, omdat de werkzaamheid van vaccins na verloop van tijd lijkt af te nemen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft echter grote bedenkingen bij extra prikrondes. De organisatie heeft rijkere landen gevraagd om daarmee te wachten, zolang er nog veel arme landen zijn waar het grootste deel van de bevolking niet eens een eerste prik heeft gehad.

Ook Nederlanders worstelen met dat dilemma, blijkt uit het opinieonderzoek. Zolang er schaarste is in andere delen van de wereld, vindt slechts een derde (35 procent) dat de Nederlandse overheid nu vaccins moet bijbestellen voor een extra prikronde. Bijna de helft (47 procent) ziet liever dat die vaccins naar arme landen gaan.

Nieuwe virusvarianten

Daar zitten zowel ethische als pragmatische redenen achter, zegt opiniepeiler Gijs Rademaker. “Zij vinden het, net als de WHO, egoïstisch als rijkere landen de bescherming van hun ‘eigen’ kwetsbaren boven die van ongevaccineerde inwoners van andere landen stellen. Bovendien vrezen ze voor virusvarianten die ontstaan in landen waar weinig mensen zijn gevaccineerd en die dan hun weg vinden naar Nederland.”

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft de Gezondheidsraad en het OMT om advies gevraagd over de noodzaak van een extra prikronde. Dat advies moet uiterlijk in september klaar zijn. De gezondheidsautoriteiten in de VS hebben vorige week toestemming gegeven om mensen met een verzwakt immuunsysteem een derde vaccinatie van Pfizer of Moderna te geven. De Europese gezondheidsautoriteiten hebben hier nog geen besluit over genomen.