Meeste gevaccineerden houden zich nog aan coronamaatregelen

Renee (35): ‘We nodigen wel koppels uit’

“Omdat ik als begeleider in een ggz-instelling werk, zat ik in februari bij de eerste groep die een prik met AstraZeneca kreeg. Mijn tweede prik volgt in mei. Mijn man moet nog wachten. Hij is 33 en zit dus waarschijnlijk pas bij de laatste vaccinatiegroep. Ondanks mijn prik houden we ons nog aan bijna alle maatregelen: de avondklok, mondkapje op, 1,5 meter afstand.”

“We doen alleen iets minder moeilijk over bezoek. Zo nodigen we wel bevriende koppels uit: wij gaan ervan uit dat een eventuele besmetting via de één toch de ander bereikt. Bovendien hebben we een vaste vriendenclub: onze bubbel is niet zo groot. Ook mijn schoonouders en ouders mogen bij ons komen. Zij zijn tussen de 60 en 65 jaar en hebben inmiddels ook allemaal AstraZeneca gekregen. En, ja, opa’s en oma’s mogen ook mijn dochtertje van 2 knuffelen: het is sowieso onmogelijk dat te vermijden als ze oppassen. Je kan geen luier verschonen zonder een kindje aan te raken.”

“Ik krijg weleens wat commentaar van anderen dat ik nu die bezoekersregeling overtreed, maar ik leg dan uit dat we ons, als volwassenen, in huis wel aan de afstandsregels houden. En, ja, ik vind het belangrijk voorzichtig te zijn maar ik vind sociale relaties in deze tijd óók belangrijk.”