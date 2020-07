Meeste bedrijven verwachten binnen een jaar herstel: ‘Dat is toch wel rooskleurig’

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

“De meerderheid van de ondervraagden gaat uit van een V-recessie,” vertelt hoogleraar Strategie & Innovatie Henk Volberda van de Amsterdam Business School aan de Universiteit van Amsterdam. Dat wil zeggen: een korte economische neergang, waar we net zo snel weer van herstellen als dat we erin zijn beland.

Volberda, die de leiding heeft over de Monitor, noemt de verwachtingen van de bedrijven ‘toch wel rooskleurig’. Het zou, zo verwacht hij, ook kunnen uitdraaien op een zogeheten ‘W-recessie’, waarbij de opleving na de coronacrisis wordt gevolgd door een nieuwe neergang. “We zien het in de horeca, daar trekt het momenteel iets aan. Maar krijgen we een tweede golf, dan belanden we in een heel zware crisis.”

De Nederlandse Innovatie Monitor wordt jaarlijks afgenomen onder respondenten uit verschillende bedrijfstakken. De eindresultaten worden in oktober gepubliceerd, maar ook de tussentijdse rapportage is dit jaar vanwege corona bijzonder interessant.

Blessing in disguise

Hoewel een deel van de deelnemers optimistisch is, gaat ook een aanzienlijk deel van de achthonderd respondenten — zo’n 20 procent — uit van een herstel dat langer duurt dan een jaar, benadrukt Volberda. Bovendien ziet hij grote verschillen tussen bedrijfstakken: binnen de cultuursector bestaat meer pessimisme dan onder techbedrijven. Ook zijn jonge ondernemingen vaak positiever over de toekomst dan oudere bedrijven, waarschijnlijk omdat ze wendbaarder zijn.

“Wat ik echt opvallend vind,” vervolgt de hoogleraar, “is dat de coronacrisis op bepaalde gebieden een blessing in disguise lijkt te zijn.” Sommige ontwikkelingen die al gaande waren, krijgen opeens een duwtje in de rug, legt hij uit. Thuiswerken zal bijvoorbeeld gebruikelijker worden. “Veel bedrijven zien dat een verwachte dip in productiviteit uitblijft.”

Nog een ontwikkeling die volgens Volberda baat had bij de coronacrisis: digitalisering. “Voor de crisis was de boodschap: technologie is makkelijk in te kopen, maar er daadwerkelijk mee werken is een ander verhaal. Nu schreeuwen bedrijven om het toepassen van digitale technologie.” Ook in sectoren waar het tot voor kort onmogelijk leek. “Accountants en advocaten zeiden altijd: ons werk is zo specifiek, dat kan niet online. Maar nu kan ik een juridisch document zo online uploaden, terwijl een jurist op zijn beurt gemakkelijk contracten op maat kan opstellen.”

Milieu

Toch laten bedrijven ook kansen liggen, ziet Volberda. Neem het milieu. Met het stilvallen van de economie leek de natuur tot bloei te komen. Herten op de straten van Parijs, smogloze steden in India. En ook in Nederland werd de luchtkwaliteit beter.

“Bedrijven zeiden dat ze die milieuwinst wilden vasthouden, maar duurzaamheid staat bij veel van de mensen die wij hebben ondervraagd op een laag pitje,” zegt de hoogleraar. Ze richten zich vooral op de korte termijn. “Eerst die crisis overleven, de rest komt later wel.”