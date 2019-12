Meerderheid Tweede Kamer steunt bindend vrouwenquotum

Minister Ingrid van Engelshoven. Beeld ANP

Dat betekent dat verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven meteen aan de slag kan met het quotum, zoals ze eerder aankondigde.

Omdat de Kamer van het kabinet ook een plan van aanpak vraagt voor vrouwen met minder kansen, stemt ook de SP in met het quotum. De partij had de sleutel in handen sinds het CDA zich twee weken geleden bij D66, GroenLinks, PvdA en DENK aansloot.

Van Engelshoven zocht de afgelopen maanden naar politiek draagvlak, omdat de regeringscoalitie verdeeld is over de kwestie. VVD en ChristenUnie zien niets in een quotum. Een Kamermeerderheid kwam in zicht toen coalitiepartner CDA overstag ging, nadat de Sociaal-Economische Raad zich achter een quotum had geschaard. Dat ook de werkgevers voorstander zijn, gaf voor de christendemocraten de doorslag.