Meerderheid leraren ziet volledige heropening basisscholen niet zitten

Een ruime meerderheid van de leraren staat niet achter het kabinetsbesluit om de basisscholen per 8 juni weer volledig te openen. Beeld ANP

Dat blijkt uit een peiling van de grootste onderwijsbond AOb die door bijna achtduizend leden is ingevuld. Het gros van de respondenten staat voor de klas op reguliere basisscholen, maar ook schoolleiders, ondersteunend personeel en werknemers vanuit het speciaal (basis)onderwijs hebben de vragenlijst ingevuld.



Slechts 29 procent van het onderwijspersoneel in het reguliere basisonderwijs staat achter de volledige heropening op 8 juni. Dat is opvallend, want de gedeeltelijke terugkeer naar de klas op 11 mei werd nog door 72 procent gesteund.

Volgens AOb-voorzitter Eugenie Stolk is er op de scholen veel onzekerheid over de besmettingsrisico’s. “Het is nu al een probleem om goed schoon te maken en 1,5 meter afstand te bewaren. Dat wordt met volle klassen prangender,” verklaart ze. Tel daarbij op dat het onderwijspersoneel niet meer informatie heeft gekregen over de besmettingsrisico’s. “Iedereen snapt dat het risico niet nul is, maar ze zijn net weer begonnen. Met een incubatietijd van twee weken is het te vroeg om conclusies te trekken over de risico’s,” constateert Stolk.

Te weinig personeel

De afgelopen weken was 97 procent van de respondenten in het reguliere basisonderwijs volledig of gedeeltelijk op school aan het werk. Ook van de leraren die in de risicogroep zitten of kwetsbare familieleden hebben, werkte 76 procent op school. “Leraren willen echt wel. Maar als ze straks in een volle klas moeten werken, kan het gebeuren dat deze mensen alsnog thuis blijven,” voorziet Stolk. Aangezien er al een lerarentekort bestaat, vrezen scholen dat ze niet volledig open kúnnen omdat er te weinig personeel is.

Het gros van de respondenten (69 procent) was liever met de helft van de onderwijstijd doorgegaan tot aan de zomervakantie. In het noorden van het land kunnen de basisscholen nog vier weken volledig open. Er zijn ook leraren die leerlingen zien opbloeien nu ze meer aandacht krijgen. Het scheelt bovendien werkdruk.

Overigens zijn schoolleiders positiever over de heropening. Van hen steunt 42 procent het besluit, omdat ze het goed vinden als alle leerlingen weer gewoon les krijgen.

Besmettingen

De berichten over de eerste coronabesmettingen op basisscholen maken de onzekerheid onder leraren groter. Twee Limburgse basisscholen bleven maandag dicht.

Het lerarenteam van De Veldhof in Eygelshoven, gemeente Kerkrade, zette voor het weekend nog alle puntjes op de i om op maandag 11 mei de helft van de leerlingen weer te kunnen verwelkomen. Eén van de kleuterjuffen voelde zich toen al niet helemaal fit, maar kwam toch.



Ook op de eerste schooldag sinds de coronacrisis draaide de juf twee kleuterklassen. De dag erna meldde ze zich ziek, diezelfde week testte ze positief op corona. Ze besmette drie collega’s. Hoewel de rest van het onderwijsteam een negatieve test had, zitten nog eens elf medewerkers uit voorzorg in quarantaine. De Veldhof had simpelweg niet voldoende mensen om de klassen te draaien. Ook een basisschool in Roermond blijft tot 8 juni dicht nadat bekend werd dat twee medewerkers besmet zijn, zo meldt De Limburger.



In Tegelen, eveneens in Limburg, bleek een 5-jarige leerling besmet. Ook een leerling van de Beatrixschool in Dordrecht is besmet met het coronavirus, zo bleek gisteren. De moeder van de groep 3-leerling werkt, net als die van de jongen uit Tegelen, in de zorg. Ouders zijn direct geïnformeerd, beide scholen zijn gewoon open.

Onduidelijk

Veel leraren vinden dat er nog onvoldoende duidelijk is over de verspreiding van het coronavirus. “De scholen zijn pas net begonnen en horen meteen dat ze vanaf 8 juni in principe weer volledig moeten draaien. Er is veel onzekerheid bij leerkrachten over de besmettingsrisico’s,” constateert AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

De onderwijsbond waarschuwde de minister van Onderwijs om te snel een volgende stap te zetten. “We hebben op de rem getrapt, want eigenlijk wilde het kabinet op 2 juni al open. We hebben de minister gevraagd goed te monitoren wat er op de scholen gebeurt en daarover duidelijk te communiceren om die onzekerheid weg te nemen. De zorgen moeten serieus worden genomen,” zegt Stolk.

Zeventig procent van de leerkrachten merkt dat het niet lukt om 1,5 meter afstand tot de leerlingen te houden. In de kleuterklassen zegt zelfs 92 procent van de leerkrachten dat die maatregel niet haalbaar is. De leraren die met oudere kinderen werken, kunnen iets beter afstand bewaren. In groep 8 zegt 58 procent dat dat niet lukt. In het speciaal (basis)onderwijs blijkt die 1,5 meterregel nóg moeilijker na te leven: 83 procent van de leraren geeft aan er niet in te slagen. “Met volle klassen wordt dat alleen maar lastiger,” aldus de AOb-voorzitter. Daarom sluit ze niet uit dat meer kwetsbare leraren die tóch voor de klas staan alsnog afhaken.

Kleuters thuis

Ook valt te betwijfelen in hoeverre alle leerlingen komen als de school volledig opengaat. Nu al ontbreken één of twee kinderen bij ruim de helft van de leraren, drie procent zegt dat er zelfs meer dan tien leerlingen in de klas missen. Uit de peiling blijkt dat kleuters bovengemiddeld vaak thuis worden gehouden sinds de meivakantie. Terwijl 40 procent van de groep 8-leerkrachten alle leerlingen sinds de heropening weer op school heeft gezien, geldt dat voor 24 procent van de kleuterleraren.

Stolk: “Er zal een kleine groep ouders zijn die de kinderen sowieso thuis houdt vanwege de risico’s. Het volgen van de hygiënemaatregelen gaat straks meer knellen als er meer kinderen tegelijkertijd op school zijn. Het is voor de leerlingen fijn als ze meer les krijgen, maar gezondheid is het belangrijkste. We hopen dat het kabinet alles goed afweegt voordat het besluit om de scholen op 8 juni echt volledig te heropenen.”