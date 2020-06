Meerderheid in senaat voor motie van afkeuring tegen minister Ollongren

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Beeld ANP

De motie zal worden gesteund door een meerderheid van de senaat, kondigde SP-senator Tiny Kox aan. De coalitiefracties zijn in de minderheid.

In een motie van afkeuring wordt het beleid van een bewindspersoon afgekeurd. Kox vraagt in dezelfde motie opnieuw om een bevriezing van de huren in zowel de sociale als de vrije huursector, dan wel maatregelen van vergelijkbare aard.

Een meerderheid in de senaat had Ollongren al twee keer via een motie opgeroepen af te zien van de huurverhoging vanwege de coronacrisis. De minister zelf wil alleen specifieke maatregelen voor huurders die echt door de crisis in de problemen zijn gekomen.