Meerdere scholen in Amsterdam online bedreigd, politie houdt rekening met kopieergedrag

Basisschool OBS de Notenkraker is donderdag gesloten na een online bedreiging. Beeld Koosje Koolbergen

De directeur van OBS de Notenkraker in Amsterdam-Zuid laat donderdagochtend middels een interne memo aan ouders weten dat er een Snapchatbericht is ontvangen waarin een dreiging is geuit. ‘We hebben nog geen geruststelling ontvangen van de politie hoe dit te duiden.’

Circa twintig scholen hebben woensdag online bedreigingen ontvangen waarin werd gesteld dat de scholen doelwit zouden zijn van een schietpartij. De meldingen kwamen binnen bij de politie na de eerdere online bedreiging van het Spinoza20first in Oost. Die school ging woensdag dicht als gevolg daarvan. Voor deze bedreiging is woensdagmiddag een 14-jarige Amsterdamse jongen aangehouden.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een reële dreiging op de scholen in de stad, meldt de Amsterdamse driehoek, die bestaat uit burgemeester, Openbaar Ministerie en politie, donderdagochtend. Op basis van de aanhouding van woensdag en ervaringen uit het recente verleden houdt de driehoek rekening met kopieergedrag.

Tegelijk zijn alle instanties alert, omdat er nooit met zekerheid kan worden uitgesloten dat iets ernstigs aan de hand is. De politie onderzoekt de meldingen. De aanhouding van woensdag bewijst dat ook online bedreigingen traceerbaar zijn tot de persoon.

Zware beslissing

Een leerling van basisschool OBS de Notenkraker ontving de bedreiging aan die school via Snapchat.

“Het bericht ging al snel rond via de klassenapp,” zegt Sanne van Muijden, bestuurder van schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel waaronder de basisschool valt. “Dat zorgt voor veel onrust. We hebben het gemeld bij de politie en die zijn het aan het uitzoeken. Maar zolang ze ons geen uitsluitsel kunnen geven, kiezen we voor de veiligheid van kinderen en leerlingen.”

Van Muijden noemt het ‘een zware, maar noodzakelijke beslissing’ om donderdag te sluiten. “En we moeten ons ook als stad afvragen: hoe gaan we hiermee om?”

Snapchatdreiging

De schoolleiding van middelbare school Spinoza20first liet de ouders en leerlingen woensdagochtend in een bericht weten dat de school woensdag dicht zou blijven vanwege een bedreiging. Leerlingen en medewerkers die ’s ochtends in het pand aanwezig waren, werden naar huis gestuurd.

De eindexamens gingen door. Die werden verplaatst naar het Spinoza Lyceum in Amsterdam-Zuid, waarmee Spinoza20first een scholengemeenschap vormt. Donderdagochtend, de dag nadat een verdachte is aangehouden, ging de school weer open.

