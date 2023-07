Meerdere festivals afgelast vanwege code oranje, code geel in Noord-Holland

Foto ter illustratie. Bliksem boven het zuidoosten van Noord-Brabant. Beeld Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

Festival Wildeburg meldt dat in overleg met hulpdiensten is besloten de laatste festival dag af te gelasten. Kampeerders op het festival in Kraggenburg, bij Emmeloord in het noorden van Flevoland, wordt gevraagd te vertrekken. Bezoekers met een zondagkaart kunnen niet meer naar het terrein komen.

Het festival spreekt van een besluit dat niet makkelijk was. “Onze belangrijkste prioriteit is jullie veiligheid en met de huidige weersverwachting is die niet te garanderen,” is te lezen in een verklaring op de website.

Ook Guilty Pleasure festival in Amsterdam meldt op Instagram dat ‘door de dreiging van harde windstoten, fikse onweersbuien, flinke hoeveelheden regen en wellicht hagelstenen’ samen met de veiligheidsdiensten is besloten om niet open te gaan.

Vanaf het begin van de middag trekken stevige onweersbuien vanuit België over. Daarbij kunnen hagelstenen vallen zo groot als golfballen, al zullen die heel lokaal vallen. Ook kunnen er volgens het KNMI zware windstoten voorkomen van 75 tot 100 kilometer per uur. Waar de zware buien vallen, is nog onduidelijk. In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geeft het KNMI zondagmiddag code oranje af, in de rest van het land geldt code geel. Daarbij moeten mensen alert zijn, omdat er ‘mogelijk kans is op gevaarlijk weer’.

Het KNMI waarschuwt behalve voor grote hagelstenen ook voor blikseminslag, omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Bovendien kan er plaatselijk wateroverlast ontstaan doordat er in korte tijd mogelijk veel neerslag valt, aldus het instituut. De buien trekken naar verwachting zondagavond via het noordoosten weg.

Bospop en Awakenings

In een verklaring op de website van Bluesrockfestival Bospop meldt de organisatie dat er uit veiligheidsoverwegingen in overleg met de lokale overheid is besloten het festival te annuleren. Voor mensen met een ongebruikt kaartje ‘volgt later verdere info’, valt er verder te lezen. Alle bezoekers moeten het festivalterrein en de camping verlaten. Eerder besloot de organisatie van het evenement al om de poorten voor nieuwe bezoekers gesloten te houden. Vrijwilligers zijn bezig deze bezoekers weg te sturen. Voor zondag werden vele duizenden bezoekers verwacht.

Door Awakenings gaat eveneens een streep. Het besluit is met ‘pijn in het hart’ genomen, staat er op de website. Het technofestival in het Brabantse Hilvarenbeek was sinds vrijdag bezig. ‘Onze grootste zorg is het waarborgen van jullie veiligheid en onder deze omstandigheden kunnen we dit niet garanderen’, luidt het statement. De organisatie belooft ‘binnen een week ‘rechtstreeks contact op te nemen’ met tickethouders om een geschikte oplossing te vinden.

Op de weg

Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden voor automobilisten, zij dienen tijdens het noodweer hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden. “Als je op de weg wordt overvallen door noodweer, ga dan niet stilstaan op de snelweg maar ga een veilige plek opzoeken,” zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Waterrecreanten moeten een haven opzoeken bij naderend onweer.

De buien kunnen eveneens invloed hebben op het treinverkeer. De NS raadt reizigers aan goed de weersverwachting in de gaten te houden en de reisplanner te raadplegen.

Ook in België en Frankrijk schieten de temperaturen dit weekend ruim over de 30 graden. Door het opwarmen van de onderste luchtlagen begint de lucht op te stijgen en vormt zich aan de grond een klein lagedrukgebied. Vanuit het westen komt er minder warme lucht opzetten achter het koufront, wat weer in botsing komt met de warmere luchtsoort, aldus Weerplaza. Het grensvlak tussen deze twee luchtsoorten zorgt voor het ontstaan van felle regen- en onweersbuien.