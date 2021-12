Meer sporen en goedkopere tickets: Brussel wil dat trein het vliegtuig inhaalt

Beeld ANP

De Eurocommissarissen in Brussel vinden dat zeker op afstanden tot 500 kilometer de trein het vliegtuig de baas moet worden. Uit de plannen die dinsdag werden gepresenteerd blijkt dat ze begrijpen dat de reiziger dan wel moet worden verleid. En dus komen er treinen die op het hoofdnetwerk minstens 160 kilometer per uur rijden, wordt datzelfde netwerk tegen 2030 verdubbeld en tegen 2050 verdrievoudigd.

De aanschaf van internationale treinkaartjes vergemakkelijkt. Bovendien gaat de BTW erop omlaag en krijgt de reiziger bij ernstige vertragingen recht op compensatie: twee voordeeltjes die regelrecht van de luchtvaart zijn afgekeken. Het hoofdnetwerk verbindt straks 424 belangrijke Europese steden met elkaar en met havens, luchthavens en belangrijke spoorknooppunten.

De reistijd wordt korter. Van de aangesloten steden wordt verwacht dat ook zij hun verkeersemissie beperken, met eigen mobiliteitsplannen. Het hele spoorplan kadert immers in de Green Deal, waarmee Europa de CO 2 -uitstoot tegen 2030 met minstens 55 procent wil verminderen, om in 250 helemaal klimaatneutraal te worden.

Vervoersspecialisten stellen al jaren vast dat het treingebruik in Europa sterk achterblijft. Zeker voor reizen over de grens is dat het geval, aldus Brussel. Om dat te verbeteren worden bestaande netwerken aan elkaar gekoppeld tot negen grote Europese netwerken, met twee nieuwe lijnen langs de EU-oostgrens en op de west-Balkan.

Slappe grond

De presentatie van deze voorstellen van de Europese Commissie volgen op het nieuws dat vanwege de slappe Nederlandse ondergrond de minimumsnelheid van 160 kilometer per uur lang niet overal haalbaar is. “In dat soort gevallen kan een lidstaat ontheffing vragen, gebaseerd op een kosten-batenanalyse en met een beschrijving van de impact op de interoperabiliteit,” aldus de Commissie in een reactie tegenover het AD.

Maar beter is natuurlijk de ondergrond zodanig te verstevigen dat Nederland ook op de andere hoofdlijnen de 160 kilometer per uur haalt. Geld daarvoor, bijvoorbeeld uit het corona herstelplan, is beschikbaar, aldus Brussel. Voor het rollend materieel tast bijvoorbeeld ook de Europese Investeringsbank diep in de beurs, met leningen tot 8,7 miljard.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe netwerken denkt Brussel niet alleen aan het personenverkeer, ook voor het goederentransport komen er betere netwerken, deels in de vorm van beter aangesloten waterwegen. En natuurlijk moet ook het autoverkeer snel schoner. Om dat te bereiken, zo beloofde ‘Green Deal’-Commissaris Frans Timmermans, vindt de automobilist straks om de 60 kilometer een laadpunt voor stroom en om de 150 kilometer één voor waterstof.