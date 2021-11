Meer seksueel geweld onder jongeren tijdens avondklok

Beeld Shutterstock

Het onderzoek werd gedaan onder bijna 2500 jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Van de jonge vrouwen maakte 8 procent seksueel geweld mee tijdens de avondklok, bij jonge mannen was dat 3 procent. Dat is meer dan tijdens de zomerperiode die daarop volgde (meisjes 5 procent, jongens 1 procent).

Ook was tijdens de avondklok sprake van meer online grensoverschrijdend gedrag. Zo ontvingen jongeren vaker ongewilde seksueel getinte beelden en verzoeken. “We zien al jaren dat er veel te veel seksueel geweld plaatsvindt,” aldus directeur Ton Coenen van Rutgers. “Dat het geweld toenam in de avondklokperiode is nog zorgelijker.”

Ongelukkig

Het coronajaar 2020 was ook niet bevorderlijk voor het geluksgevoel onder jongeren, blijkt maandag uit de Landelijke Jeugdmonitor van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Van de ondervraagde jongvolwassenen gaf 84 procent aan over het algemeen gelukkig te zijn. Dat percentage bedroeg in 2019 nog 88 procent, in de tien jaar daarvoor schommelde het zelfs rond de 90 procent.

Over andere onderdelen van hun welzijn waren jongeren overigens wel positief in 2020, concludeert het CBS. Zo waren meer jongeren optimistisch over hun financiële toekomst, opleiding en werk. Tijdens het hoogtepunt van de lockdown klonken meerdere oproepen om jongeren perspectief te geven. De maatregelen zouden veel weerslag hebben op hun welzijn en bestaanszekerheid.

Liefdesleven

Sinds de laatste lockdowns is het liefdes- en seksleven van jongeren wel weer op gang gekomen. Singles flirtten, dateten en vreeën de afgelopen zomer weer evenveel als voorheen. Ook de gevoelens van somberheid en eenzaamheid van jonge mensen zonder partner zijn afgelopen zomer weer grotendeels verdwenen.

Ondanks de valse start van de versoepelingen begin juni – al na een paar weken werden die weer teruggedraaid – zit het liefdesleven van jonge singles weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Zo heeft ruim een derde (35 procent) van de singles van 16 tot 20 jaar oud in de zomer van 2021 seks gehad, tegenover 36 procent in de maanden voor corona. Opvallend is dat digitaal flirten en daten niet enorm is toegenomen tijdens de coronacrisis. Het gebruik van datingapps nam zelfs af.

Gedurende de eerste lockdown vorig jaar had slechts 18 procent van de jonge singles seks, en in de periodes daarna – met weer een lockdown en andere restricties – kwam dat percentage nooit boven de 30.