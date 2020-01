Meer pimpelmezen gezien in nationale tuinvogeltelling

Beeld ANP

Mensen kunnen van vrijdag tot en met zondag de vogels tellen en doorgeven die ze gedurende een half uur zien landen. Het lijkt erop dat de pimpelmezen dit keer op plek drie komen van meest geziene vogels, na de huismus en de koolmees, die al jaren de lijst aanvoeren.

Volgens de Vogelbescherming hebben de pimpelmezen een goed broedseizoen gehad in Oost-Europa en werden deze zomer ook al vaak gezien. De afgelopen jaren werden tussen de 2,5 en drie pimpelmezen geteld in de tuinen en dat is deze twee teldagen al opgelopen naar gemiddeld 3,5 pimpelmees. Dat is volgens de organisatie een fors verschil. Het vogeltje heeft een blauw ‘petje’, een gele borst en blauwachtige vleugels.

Vorig jaar stond de vink op plaats drie, maar die zakt terug. De vinken werden vorig jaar door de sneeuw naar de tuinen gedreven, maar nu lijken ze vaker voor het bos te kiezen.

Mensen kunnen hun telling nog tot maandagochtend doorgeven op de speciale website.