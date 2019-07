Meer overlast 'valet parking' rond Schiphol

Beeld anp

Het komt geregeld voor dat auto’s op de openbare weg worden geparkeerd, wat overlast voor omwonenden en ondernemers oplevert. Klanten worden regelmatig geconfronteerd met parkeer- of snelheidsboetes, schade en tientallen tot honderden kilometers op de teller. Om dat vergoed te krijgen blijkt vaak lastig.

De gemeente komt daarom met tips voor mensen die gebruik willen maken van valet parking: neem de kilometerstand op, fotografeer de auto zodat eventuele schade te bewijzen is, let erop dat het parkeerterrein afgesloten en bewaakt is, geef alleen autosleutels af, geen huissleutels en doe altijd aangifte van schade of oneigenlijk gebruik van de auto. Kijk ook op internet hoe het bedrijf wordt beoordeeld door klanten.

“Het is belangrijk dat men zich bewust is van de risico’s van valet parking en dat men op een aantal zaken let. Voorkomen is immers beter dan achteraf met de schade zitten,” zegt burgemeester Marianne Schuurmans.

Handhavers van de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, treden streng op tegen parkeerovertredingen en verkeersonveilige situaties op de luchthaven. Zo werden afgelopen weekend nog zo’n 50 auto’s bekeurd die door een parkeerbedrijf waren neergezet op een bedrijventerrein in Lijnden waar een parkeerverbod geldt.