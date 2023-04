Méér migranten wagen oversteek naar Europa, moet Nederland zich schrap zetten voor een nieuw opvangdrama?

Vorige zomer sliepen op het dieptepunt van de asielopvangcrisis zo'n zevenhonderd mensen in Ter Apel noodgedwongen buiten. Beeld Kees van de Veen/ANP

Iedereen wil het voorkomen, maar tegelijkertijd sluit niemand het uit: dat er de komende maanden opnieuw asielzoekers buiten moeten slapen omdat er nergens in Nederland een bed te vinden is. De traditionele voorjaarspiek aan asielzoekers in Europa lijkt dit jaar veel hoger uit te pakken.

Is er al veel van die stijging te merken?

Ja. In Italië kwamen in de eerste maanden van 2023 al 31.000 migranten aan, vier keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Sowieso stijgt het aantal migranten dat over zee naar Europa komt fors. Of die stijging ook blijft doorzetten of juist weer zal afnemen, is volgens hoogleraar migratie Helga de Valk lastig in te schatten. “Dat is ook afhankelijk van de situatie in onder andere de Afrikaanse landen.” Als daar meer mensen onveilig zijn of geen toekomst meer zien, zullen ze weg willen.

Zal Nederland die toename ook merken?

“Er is een grote kans dat een deel van deze mensen naar Nederland komt,” zegt De Valk, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nu al is een lichte stijging te zien: van wekenlang 700 asielzoekers per week naar 900. Het kabinet presenteert naar verwachting vrijdagnieuwe prognoses van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, waarin ook de situatie in Italië is meegenomen. Uit via de NOS uitgelekte cijfers blijkt dat de verwachting fors omhoog wordt bijgesteld, tot 76.000 asielzoekers in 2023.

Er is toch afgesproken dat een asielaanvraag moet worden behandeld in het eerste Europese land van aankomst?

Klopt, maar deze Dublinverordening wordt niet goed nageleefd. “Asielzoekers worden in zuidelijke landen niet altijd geregistreerd,” aldus De Valk. “Een deel zal dus doorreizen.” Wie in ons land een asielaanvraag indient, heeft een grotere kans te mogen blijven dan in landen als Duitsland of België.

Ook krijgen asielzoekers hier sneller een permanente verblijfsvergunning. Het kabinet komt binnenkort met de resultaten van een onderzoek naar waarom dat zo is. Daarnaast gaat onder asielzoekers al langer het verhaal rond dat het in ons land makkelijker is gezinsleden te laten overkomen. Het aantal minderjarige asielzoekers dat zich in Nederland meldt, neemt dan ook snel toe.

Hebben we nu genoeg bedden?

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) wond er dinsdag in de Tweede Kamer geen doekjes om: “We hebben de boel niet op orde.” Gaat er in de ene gemeente een noodopvang in een sporthal dicht, dan worden de asielzoekers per bus naar een tentenkamp of cruiseschip in een volgende gemeente gereden. Ter Apel, waar vorig jaar zomer op het dieptepunt van de opvangcrisis 700 mensen buiten sliepen, zit alweer bijna vol. Deze week zijn 1800 van de 2000 bedden bezet.

Zijn er dan geen lessen getrokken uit de opvangcrisis van 2022?

Die crisis is nooit opgelost. De problemen zijn gebleven. Zo kunnen de 16.205 asielzoekers die al te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven, niet verhuizen naar een reguliere woning. Die zijn er domweg niet en dus bezetten zij nog altijd een bed in een asielzoekerscentrum.

Een ander probleem is dat het Nederland vaak niet lukt om iemand die geen recht heeft op asiel, weer te laten vertrekken. In Ter Apel melden zich ook mensen die uit zogeheten ‘veilige landen’ komen, zoals Marokko of Tunesië. Zij mogen zelden in Nederland blijven. Juist deze groep zorgt vaak voor overlast. Immigratiedienst IND, die alle asielaanvragen moet beoordelen, kampt bovendien met grote achterstanden en personeelstekorten.

En daar komt nog bovenop dat Nederland in de coronajaren heeft bezuinigd op het aantal opvangplekken. Het aanhouden van ‘reservebedden’ werd te duur gevonden. Van der Burg: “Dit is het gevolg van keuzes die we in Nederland op politiek niveau met elkaar maken.”

Wat is er dan gedaan in het afgelopen jaar?

Een heleboel gemeenten hebben het afgelopen jaar evenementenlocaties, sporthallen en leegstaande gebouwen aangeboden voor noodopvang. Maar dergelijke opvang is sober en altijd tijdelijk, waardoor je er voor de lange termijn – nu dus – niets aan hebt. Dus moeten nieuwe opvanglocaties uit de grond worden gestampt. Dat gebeurt ook, in Breda en Nijmegen bijvoorbeeld. Maar veel gemeenten steken nooit hun vinger op als Van der Burg weer om bedden bedelt. Het kabinet komt met een wet die gemeenten in het uiterste geval ook kan dwingen tot structurele opvang van asielzoekers, maar die is er nog niet.

Dus het blijft dit jaar pleisters plakken en noodverbanden aanleggen?

Daar lijkt het wel op. Volgens hoogleraar De Valk is juist behoefte aan een langetermijnvisie. “Dat vereist daadkracht en investeringen.” Nu al worden de extra kosten voor asiel dit jaar op 3 miljard euro geraamd, al kan de rekening bij stijgende aantallen ook dubbel zo hoog uitvallen.

Ligt er voor deze zomer al een noodscenario klaar?

Niet echt. Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid klinkt de verwachting dat ze de komende tijd net ‘langs de rand’ van de afgrond gaan en er nét genoeg bedden zullen zijn. Maar dat geldt alleen als er niets onvoorziens gebeurt. In de gemeente Heumen lijkt een noodopvang niet op tijd open te kunnen omdat er op die locatie ook (beschermde) dassen wonen. Zo’n kink in de kabel kan al voor een acuut opvangprobleem zorgen.