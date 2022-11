Meer mensen kiezen voor hoog eigen risico: ‘Denk er heel goed over na’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Zorgvergelijker Independer zette de cijfers van de eerste groep overstappers op een rij. Wat opvalt: van de duizenden overstappers kiest een steeds grotere groep voor het maximale eigen risico van 885 euro. Dit jaar stijgt het naar maar liefst 38,7 procent, vorig jaar deze tijd koos 29,5 procent hiervoor, twee jaar geleden was dat nog 25 procent. “De zorgpremies gaan flink omhoog en mensen zoeken manieren om daarop te besparen,” verklaart zorgexpert Bas Knopperts.

Vergelijker Geld.nl deelt dit beeld. Vorig jaar deze tijd koos 30 procent van de overstappers via Geld.nl voor een hoger eigen risico, nu ligt dat op ruim 37 procent. Het gros kiest het maximale bedrag. “Gezien alle stijgende prijzen was te verwachten dat mensen kritischer zouden kijken naar hun zorgpolis,” reageert zorgexpert Amanda Bulthuis.

Verzekerden hebben verplicht een eigen risico van 385 euro. Wie onverhoopt naar een ziekenhuis moet, betaalt dat uit zijn eigen potje. Dat verplichte eigen risico kan vrijwillig worden verhoogd met 500 euro tot 885 euro. Daar staat tegenover een korting die kan oplopen tot 300 euro op jaarbasis. Maar met een beetje pech is iemand die 885 euro (deels of volledig) kwijt aan zorgkosten.

Riskant

Het verhogen van het eigen risico kan riskant zijn, waarschuwt de Patiëntenfederatie. “Het kan zijn dat je geld bespaart, maar het is ook goed mogelijk dat je op enig moment dat geld moet ophoesten. Dus denk er goed over na,” waarschuwt de belangenorganisatie.

Ook Knopperts raadt verzekerden aan om het ‘bespaarde’ geld opzij te zetten. Of dat gebeurt is de vraag. In een recent onderzoek zei 64 procent van de mensen die zijn eigen risico wilde verhogen, geen buffer aan te houden.

De Patiëntenfederatie is bang dat dit jaar veel mensen bij het overstappen naar een andere zorgpolis alleen letten op de laagste prijs en onvoldoende kijken naar de dekking of voorwaarden. Bij Independer en Geld.nl zien ze nu al meer mensen van zorgverzekering wisselen dan voorgaande jaren.

Zorgverzekeraars als CZ en Zilveren Kruis vinden het te vroeg om iets te zeggen over mogelijke trends. VGZ laat in een reactie weten dat het de trend van het eigen risico zeker dit jaar in de gaten houdt. “Het kan voor sommigen positief uitwerken, maar mensen moeten zich realiseren dat zij mogelijk later de rekening krijgen,” waarschuwt woordvoerder Jascha Hagendoorn.