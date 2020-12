Meer kinderen in noodopvang scholen tijdens tweede lockdown

Beeld ANP

Basisscholen en kinderdagverblijven bieden sinds de sluiting van woensdag weer noodopvang aan. Ouders met vitale beroepen mogen hun kinderen brengen, ook kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn welkom. Zeker aan het begin van de lockdown in maart maakten relatief weinig ouders van de mogelijkheid gebruik. Nu zien veel scholen en kinderdagverblijven meer kinderen.

Gemiddeld 30 procent

In de kinderopvang is gemiddeld 30 procent van het normale aantal kinderen toch aanwezig. Er zijn zelfs locaties met uitschieters tot 60 procent. In het voorjaar schommelde het gemiddelde percentage rond de 20. “Ouders zijn soms creatief om kinderen toch te kunnen brengen,” constateert Emmeline Bijlsma, voorzitter van de brancheorganisatie Kinderopvang.

Want wat is precies een vitaal beroep? “We controleren geen werkgeversverklaringen en gaan uit van vertrouwen. Maar soms lijken ouders de cruciale beroepen als reden wat snel te gebruiken,” merkt Otto Heijst, bestuurder van Impuls in Amsterdam.

Niet de bedoeling

De brancheorganisatie houdt de vinger aan de pols. Zijn de hoge aantallen tijdelijk, omdat ouders zijn overvallen door de sluiting en niets konden regelen? Of blijft de vraag om noodopvang ook na de kerstvakantie hoog? “Noodopvang met 50 of 60 procent van de kinderen kan niet de bedoeling zijn. We doen een beroep op ouders om het zoveel mogelijk zelf te regelen,” verklaart Bijlsma. Ook praat de brancheorganisatie met het ministerie van Sociale Zaken over ‘dat het beroep op de noodopvang nu niet overal in de geest is van de lockdown’.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat de lijst met cruciale beroepen bijna hetzelfde is als dit voorjaar. Alleen de rechtspraak is eraan toegevoegd, omdat die nu open is gebleven. Wel zijn er deze lockdown meer praktijken, zoals logopedisten en fysiotherapeuten, die blijven doordraaien én recht hebben op noodopvang. Het ministerie van Sociale Zaken merkt dat er vragen zijn over waar de grens ligt. “We roepen ouders op zorgvuldig af te wegen of hun functie binnen de cruciale beroepsgroepen valt én of ze de kinderen zelf kunnen opvangen,” aldus woordvoerder Frank Bartelds.

Kwetsbare kinderen

Ook veel basisscholen hebben meer kinderen tóch op school. “Ouders hebben in het voorjaar gezien dat het niet meeviel met kinderen thuis, dus gebruiken ze vaker de noodopvang,” verklaart Ad Veen, woordvoerder van sectororganisatie PO-Raad. Bovendien hebben leraren meer kwetsbare kinderen gelijk binnenboord gehouden, constateert de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Vanuit het voorjaar weten de scholen precies welke kinderen het thuis moeilijk hebben en een plek in de klas nodig hebben om zo goed mogelijk bij te blijven.

In Utrecht komen sommige scholen zelfs leraren tekort om de opvang draaiende te houden. “Op veel scholen zien we volle klassen,” zegt een woordvoerster van PCOU Willibrord, het grootste schoolbestuur in de stad. “Dat is echt anders dan in maart. Op sommige scholen leidt dat tot roosterproblemen. Docenten zijn nu immers ook druk met online lesgeven. Dan kun je er niet zomaar een groep kinderen bij hebben.”

Ook bij de openbare scholen in de stad is het drukker, zegt bestuurder Eric van Dorp. “Maar we kunnen het nog goed aan, het gaat om een kleine toename,” zegt hij. “Het zou best kunnen dat ouders zich, net als wij, overvallen voelden door de schoolsluiting. Dan lossen ze het deze week op via de noodopvang en gaan ze de komende twee weken nadenken over een structurele oplossing. Wellicht dat er in januari een ander beeld is.”

Minder angst

Bij Peuter & Co, een grote kinderopvangorganisatie in Rotterdam, merken ze dat er ook minder angst is om kinderen weg te brengen. “Tijdens de eerste golf hielden veel ouders hun kind nog thuis. Nu denken ze: het kan ook prima naar de opvang,” aldus bestuurder Vigdis van der Giesen.

Ouderorganisatie Ouders & Onderwijs krijgt juist veel telefoontjes over basisscholen die noodopvang weigeren. Ze willen alleen leerlingen ontvangen met twee ouders in een cruciaal beroep (volgens de regels hoeft dat er slechts één te zijn) en vragen zelfs om werkgeversverklaringen. “Er is een streng ontmoedigingsbeleid en wordt fors geweigerd,” stelt directeur Lobke Vlaming. Volgens haar gaat het zeker niet alleen om ouders met twijfelachtige cruciale beroepen. “Ik hoor het zelfs van artsen. Dat vind ik problematisch, want ouders hebben recht op noodopvang. Al snap ik het vanuit het onderwijs. De scholen zijn na al die maanden ook overbelast. Maar voor de ouders geldt precies hetzelfde. Niemand trekt het meer goed.”

Datzelfde constateert Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink. “De motivatie van het kabinet is ook onhandig. Dat ze suggereren de kinderen te gebruiken om de ouders thuis te houden.” Jellesma vindt dat alle partijen zich aan de regels moeten houden. “Ouders: zoek de grenzen niet op. En kinderdagverblijven: maak niet je eigen regels.”