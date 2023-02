Meer kinderen en tieners overleven kanker: ‘Maar nog lange weg te gaan’

Koningin Maxima tijdens een bezoek aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Op 5 juni 2023 is het precies vijf jaar geleden dat het onderzoeksziekenhuis officieel werd geopend door Máxima. Beeld JEROEN JUMELET/ANP

In de jaren 90 leefde nog 73 procent van de kinderen vijf jaar nadat ze te horen kregen dat ze kanker hadden. Dat aantal is met 10 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) die vandaag verschijnen.

In 2021 kregen 556 kinderen en tieners een slechte diagnose. Dat aantal is de laatste decennia stabiel. Ruim een derde van de patiënten met kinderkanker is jonger dan 5 jaar. Onder kinderen en jongeren komen leukemie, hersentumoren en lymfomen het vaakst voor.

Kinderen met hodgkinlymfoom, retinoblastoom en kiemceltumoren hebben de grootste kans om de ziekte te overleven; van deze patiënten leeft na vijf jaar nog ruim 95 procent. De prognose bij bepaalde vormen van hersenkanker, neuroblastoom en een specifieke vorm van botkanker (osteosarcoom) is met minder dan 70 procent overlevingskans na vijf jaar een stuk slechter.

Behandelingen

Toch komen er voor kinderkanker steeds betere behandelingen, zegt Henrike Karim-Kos, onderzoeker bij IKNL en het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, het kinderoncologisch ziekenhuis. “Er zijn nieuwe behandelingen gekomen, maar artsen weten ook beter welke bestaande middelen ze bijvoorbeeld kunnen combineren.” Bovendien zijn de diagnoses beter geworden. Artsen kunnen beter bepalen waar de kanker al zit , en passen daar de behandeling op aan.

Veel onderzoek blijft nodig, stelt Karim-Kos, want kinderkanker is anders dan bij volwassenen. De ziekte ontstaat veelal in cellen die volwassenen niet meer hebben. Ook de behandelingen wijken af. “Kinderen kunnen intensiever worden behandeld, omdat ze chemotherapie beter verdragen,” verklaart de onderzoeker.

Immuuntherapie

En hoewel de kans op overleving beter wordt, blijft kanker één van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen. Volgens Karim-Kos is er daarom nog een lange weg te gaan. “De laatste procenten zijn altijd het moeilijkst.” Wel verwacht ze dat de overlevingskans bij kinderkanker de komende jaren verder stijgt. “Er wordt nu ook al immuuntherapie toegepast bij kinderen. We zetten nog steeds stappen.”

De hoop is gevestigd op nieuw, veelbelovend onderzoek in de strijd tegen kinderkanker. Dat is nodig, omdat op dit moment een op de vijf kinderen de ziekte niet overleeft. Vandaag op Wereld Kinderkankerdag wordt internationaal aandacht besteed aan het feit dat zorgeloos groot worden niet vanzelfsprekend is.

Schelden

Dat bewustzijn creëren, is een van de doelen van Stichting Kinderen Kankervrij (Kika). Vandaag lanceren ze een voorlichtingscampagne die tot meer begrip voor zieke kinderen moet leiden. Door gastlessen op basisscholen te geven wil de stichting onder andere bepaalde misvattingen wegnemen. Kinderen denken nog vaak dat kanker besmettelijk is. Een ander streven is om schelden met de ziekte tegen te gaan.

Maar maak je kinderen juist niet bang door te vertellen over kanker? “Het is een zwaar onderwerp, zeker voor kinderen,” beaamt Helen Walker van Kika. “Daarom gaan we het vaak liever uit de weg. Maar het is juist belangrijk om het er wel over te hebben, zeker omdat de meeste kinderen vroeg of laat toch wel met het onderwerp te maken krijgen.”

“Dat kan een opa of oma zijn, of een kindje in de klas. Dan is het belangrijk dat het onderwerp niet alleen maar als heel eng en zwaar wordt gezien, maar dat het openlijk besproken kan worden. Met het voorlichtingsmateriaal leggen we kinderkanker uit op een manier waarop ook kleuters dit kunnen begrijpen. Spelenderwijs en zonder dat ze hier bang van worden.”