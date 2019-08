Meer incidenten met lachgas in verkeer

Een auto is op een andere auto geklapt, omdat de bestuurder onder invloed van lachgas was. Beeld ANP

De politie maakte een inventarisatie na vragen van de NOS. Duizenden processen-verbaal zijn doorzocht op de term lachgas in combinatie met de woorden ballon, gasfles of cilinder. In 2016 ging het om 60 gevallen, in 2017 130, in 2018 380 en dit jaar tot nu toe 960.

“Bijvoorbeeld rijden onder invloed, ongevallen en gevaarlijk rijgedrag,” zegt een woordvoerder van de Nationale Politie tegen de omroep.

Uit een onderzoek dat jongerenorganisatie TeamAlert deed met de NOS, komt ook naar voren dat jongeren die een ballonnetje gebruiken in de auto daar het risico niet van inzien. 47 procent van de ondervraagden denkt dat dit hun rijstijl niet beïnvloedt.