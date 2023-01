Meer huisartsenpraktijken in commerciële handen: toenemend aantal klachten bij inspectie

De afgelopen jaren zijn enkele tientallen huisartsenpraktijken in onder meer de vier grote steden, de kop van Noord-Holland, Twente en Brabant door commerciële ketens overgenomen. Beeld Getty Images/iStockphoto

De afgelopen jaren zijn enkele tientallen huisartsenpraktijken in onder meer de vier grote steden, kop van Noord-Holland, Twente en Brabant door bedrijven overgenomen. Sindsdien neemt echter het aantal klachten over huisartsenzorg bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe.

In 2019 kreeg de inspectie nog iets meer dan 1000 meldingen, in 2021 waren dat er al 1363. Tot en met november 2022 kwamen er ook al meer dan 1200 klachten binnen. Die groei is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de commerciële bedrijven die steeds vaker praktijken opkopen, stelt de inspectie. Patiënten klagen vooral over slechte bereikbaarheid van de praktijk, zowel telefonisch als voor een live afspraak.

Amsterdamse vestiging

Bij de inspectie loopt al enige tijd een onderzoek naar een van deze bedrijven, Co-Med, dat sinds 2019 actief is en ruim 50.000 patiënten huisartsenzorg biedt. Het bedrijf heeft in Amsterdam een vestiging in Slotervaart.

“Artsenpraktijk Co-Med heeft al enige tijd onze aandacht vanwege de vele meldingen over meerdere locaties in Nederland. Het bedrijf blijft onze aandacht houden zolang het onderzoek nog niet is afgesloten,” reageert een woordvoerder van de inspectie.

De commerciële ketens springen in het gat van het groeiende tekort aan huisartsen die zelf een praktijk willen draaien. Vooral jonge huisartsen kiezen er vaker voor om alleen als waarnemer – als zzp’er – te gaan werken.

De bedrijven die de praktijken overnemen, benoemen waarnemend artsen. Het lukt niet overal om direct vast personeel te krijgen. “Soms zitten er huisartsen vanuit andere delen van de wereld digitaal spreekuur te houden. De kwaliteit komt hiermee in het gedrang,” oordeelt Niek de Wit, hoogleraar Huisartsgeneeskunde.

Belangrijkste steunpilaar

Ook in de Tweede Kamer klinkt kritiek. “In deze praktijken krijgen patiënten minimale zorg, is de balie gewoon dicht en wordt de telefoon niet altijd opgenomen. Mensen verliezen de belangrijkste steunpilaar in de zorg: de huisarts,” stelt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Zorgverzekeraars zeggen regelmatig met de bedrijven om de tafel te zitten om klachten over de kwaliteit te bespreken.

Co-Med erkent dat er bij sommige praktijken opstartproblemen zijn geweest, waardoor telefoonlijnen bezet bleven of er wisselende huisartsen zaten. “Maar wij hebben tijd nodig om na een overname alles te regelen. Nu ontstaat er een verkeerd beeld, doordat het op een aantal plekken een paar maanden niet goed ging,” stelt medisch directeur Guy Schulpen.