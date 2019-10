Meer huidkanker bij vijftigers: ‘Nu zie je kinderen in uv-pakjes. Toen niet’

Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en het einde van de groei is nog niet in zicht. Onderzoekers pleiten voor een nationaal plan. ‘Straks komen we niet meer aan behandelen toe.’

Het urenlang bakken en braden op het strand, zonnebaden in een laag olie en de zonovergoten strandvakanties aan de Costa Brava in de jaren zeventig en tachtig beginnen nu hun tol te eisen. Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel: jaarlijks komen er 70.000 patiënten bij, blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in een rapport met cijfers van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en huisartsenpraktijken.

Smeergedrag

Huidkanker is sinds een paar jaar de meest voorkomende vorm van kanker. Van alle mensen met kanker heeft meer dan de helft (52 procent) huidkanker; borstkanker komt met 12 procent op de tweede plaats.

Volgens onderzoeker Kay Schreuder van het IKNL zijn het vooral de vijftigplussers die nu worden getroffen. “Wij denken dat de stijging, behalve met de vergrijzing, ook te maken heeft met het smeergedrag van twintig, dertig, veertig jaar geleden. We hebben geen harde data, maar we denken dat er toen veel minder goed werd gelet op bescherming tegen de zon. Nu zie je kinderen in uv-pakjes of met T-shirts op het strand. Toen niet.”

Zonnebank

Ondanks de stijging is het aantal mensen dat aan een melanoom sterft, sinds 2010 stabiel: het zijn er ongeveer achthonderd per jaar. Mensen stappen eerder met verdachte plekjes en vlekjes naar de huisarts, waarschijnlijk omdat ze beter zijn voorgelicht over de risico’s. Dit wil overigens niet zeggen dat binnen afzienbare tijd een daling van het aantal nieuwe diagnoses wordt verwacht. Integendeel: “Wij verwachten dat het aantal diagnoses de komende tien jaar zal toenemen tot 90.000 per jaar.”

Volgens Schreuder komt dit voor een groot deel door de vergrijzing. “Maar wij verwachten dat we ook een stijging zullen zien vanwege het gebruik van de zonnebank.”

Nationaal plan

De dermatologen krijgen het dus drukker en drukker. De IKNL pleit dan ook voor een nationaal plan om de toestroom van nieuwe patiënten goed op te vangen, bijvoorbeeld door betere samenwerking met huisartsen.

Dat is een goed voorstel, zegt de Amsterdamse dermatoloog Marcus Muche namens de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Maar dan moeten de huisartsen wel beter worden opgeleid in het herkennen van de ziekte. En vooral ook: het signaleren wanneer iets géén huidkanker is.

Veel loos alarm

“Ze missen bijna geen huidkanker, maar daar staat tegenover dat slechts in de helft van de gevallen dat de huisarts aan huidkanker denkt, het ook echt om huidkanker gaat.” Als zij beter zouden ‘filteren’, zou dat de druk verlichten. Het probleem is volgens Muche dat huisartsen onvoldoende in dermatologie worden opgeleid om die schifting te kunnen maken.

Willen de dermatologen de twintigduizend extra patiënten per jaar die door de IKNL worden voorspeld, kunnen behappen, dan moet er meer gebeuren. “De groep van patiënten die nazorg nodig heeft, wordt onbeheersbaar groot. Als we niet oppassen komen we daardoor niet aan behandelen toe.”

Ook daar ziet de NVDV een rol voor de huisarts. “Maar ook die is heel druk. We moeten hier op een intelligente manier naar kijken. Misschien dat de techniek steeds beter wordt, waardoor nauwkeuriger met apps kan worden gewerkt. Misschien dat andere zorgverleners, onder supervisie van de dermatoloog, kunnen bijspringen. Er moet sowieso iets gebeuren.”