Meer geld voor experimentele kunst en onafhankelijke makers: Amsterdam komt met herstelplan voor de cultuursector

Aslan Muziekcentrum verzorgt muziek-, dans- en theateronderwijs voor kinderen en volwassenen in Amsterdam. Ook organiseert het in geregeld buurtconcerten. Beeld Dingena Mol

Dat kondigt wethouder Touria Meliani (Cultuur) woensdag aan in een raadsbrief. Voor het herstelplan is 5,3 miljoen euro gereserveerd, zoals in de Voorjaarsnota al werd besloten. Hiermee wil de gemeente onder andere het budget verhogen voor projectsubsidies voor kleinere initiatieven en onafhankelijke makers.

Ook worden bestaande initiatieven verlengd, zoals de Werkdesk Kunst & Cultuur, een soort helpdesk voor mensen die werkzaam zijn in de culturele sector, en het Platform Cultuurherstel, dat professionals uit het bedrijfsleven als coach verbindt aan culturele organisaties.

Nog niet hersteld

De Amsterdamse cultuursector is namelijk nog altijd niet hersteld van de coronaperiode. Tel daar de hoge inflatie, de krappe arbeidsmarkt en de nog altijd lage publieksaantallen bij op, en het is duidelijk dat de financiële positie van veel culturele instellingen kwetsbaar blijft. Dat bleek in april dit jaar uit een rapport van de werkgroep Cultuur & Corona, die een jaar eerder werd opgericht op verzoek van wethouder Meliani. ‘In feite heeft de coronapandemie een aantal problemen die al langer sluimerden in de cultuursector, extra duidelijk aan het licht gebracht’, aldus de werkgroep destijds.

De werkgroep concludeerde ook dat de sector dreigt leeg te lopen, omdat veel jong talent tijdens de coronaperiode voor een ander beroep heeft gekozen en steeds meer makers de stad verlaten omdat wonen en leven in Amsterdam voor hen onbetaalbaar wordt.

Concrete maatregelen

Daarom werd een reeks aanbevelingen gedaan, waar het college nu gehoor aan geeft. Zo wordt er een nieuwe subsidieregeling opgetuigd, specifiek bedoeld om ‘risicovolle programmering’ te financieren. Vanwege de financiële moeilijkheden zien veel instellingen zich namelijk genoodzaakt om vooral programmering aan te bieden die gegarandeerd publieksinkomsten oplevert. Nieuwe en experimentele kunst, of programmering die bedoeld is om juist nieuwe doelgroepen aan te trekken, krijgt hierdoor niet genoeg ruimte.

Ook zal het college eenmalig het budget voor projectsubsidies en het budget voor de Ontwikkelregeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) verhogen, wat vooral onafhankelijke makers en kleinere initiatieven moet ondersteunen.

Verder wil de gemeente de concurrentiepositie van Amsterdamse muziekdocenten verhogen, door extra geld vrij te maken voor muziekscholen en een publieksonderzoek laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het veranderende en nieuwe publiek.

Ook zal dit najaar opnieuw de ‘1+1 actie’ plaatsvinden, die ook in februari plaatsvond, waarbij Amsterdammers een maand lang gratis iemand konden meenemen als ze film, muziek, theater of musea in de stad bezochten. Volgens wethouder Meliani was de actie ‘zeer succesvol’.

