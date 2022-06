Meer dan 700 patiënten met corona in de ziekenhuizen

Beeld ANP / Kim van Dam

Op de verpleegafdelingen liggen nu 692 mensen met Covid-19. Dat zijn er 44 meer dan maandag. Op de intensive cares nam dit aantal iets af, met 2 tot 35. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de afgelopen 24 uur werden 117 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden acht nieuwe patiënten binnengebracht.

Vorige week belandden 437 mensen met corona in het ziekenhuis, en bij 374 van hen gebeurde de opname vanwege de coronaklachten. Dit is de grootste instroom sinds april. Het is vooral te zien op verpleegafdelingen, maar ook intensive cares krijgen het langzaam maar zeker wat drukker dan in de afgelopen maanden.

Besmettingen

Zeker 34.145 mensen kwamen er de afgelopen week via teststraten van de GGD achter besmet te zijn. Omdat zelftests niet worden meegerekend, kan het werkelijke aantal hoger zijn.

Het is het hoogste weektotaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sinds 12 april, elf weken geleden. Ten opzichte van vorige week is het aantal positieve tests met 29 procent gestegen. In twee weken tijd is het aantal nieuwe gevallen meer dan verdubbeld en binnen een maand is het cijfer vijf keer zo hoog geworden.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het RIVM 5785 positieve coronatests. Dat is het hoogste dagcijfer sinds 12 april. In Amsterdam kwamen 333 besmettingen aan het licht, in Den Haag 159, in Utrecht 153 en in Rotterdam 144.

Ook op andere plekken ziet het RIVM tekenen dat daadwerkelijk meer mensen besmet zijn met corona. Zo zijn in het rioolwater meer virusdeeltjes te vinden.

Nieuwe golf

De nieuwe golf komt door de opkomst van enkele nieuwe versies van de omikronvariant van het coronavirus. Die kunnen de opgebouwde afweer omzeilen. Op zich worden mensen niet zieker van de subvarianten, maar als er meer besmettingen zijn, betekent dit dat er ook meer mensen zijn die ziek genoeg kunnen worden om in een ziekenhuis te belanden of te overlijden.

Steeds meer mensen gaan naar een teststraat van de GGD om bevestiging te krijgen dat ze besmet zijn, ook al hoeft dat niet per se. Vorige week voerden de testlocaties ruim 42.000 tests uit, het hoogste aantal sinds begin april. Zeven op de tien mensen bleken inderdaad besmet, en dat is een evenaring van het hoogste percentage ooit, in maart van dit jaar.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: