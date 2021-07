Meer dan 30 partijen sluiten zich aan bij kort geding ID&T tegen overheid

Open Air Festival in 2015. Beeld Eva Plevier

ID&T, dat onder andere Mysteryland, Milkshake en Amsterdam Open Air organiseert, maakte vrijdag bekend het kort geding aan te spannen vanwege de coronamaatregelen die die avond werden aangekondigd. De festivalorganisator is het niet eens met het besluit om ongeplaceerde publieksevenementen te verbieden. ID&T noemt de beslissing ‘onzorgvuldig voorbereid en onjuist’.

Samen met de meer dan dertig partijen die zich aansluiten pleit ID&T voor toestemming om publieksevenementen die voldoen aan de Fieldlabvoorwaarden toe te staan. ‘Deze voorwaarden voor het organiseren van een veilig evenement, zonder 1,5 meter afstand, zijn opgesteld aan de hand van gedegen onderzoek en de uitvoerige experimenten die Fieldlab Evenementen eerder dit jaar hebben uitgevoerd en zijn tevens onderschreven door het kabinet,’ laat ID&T weten.

‘Grote financiële risico’s’

Het kort geding dient op vrijdag 16 juli om 10.00 uur bij de rechtbank in Den Haag. Ook organisatoren van grote Nederlandse festivals als Paaspop en Zwarte Cross sluiten zich daarbij aan. CEO van ID&T Ritty van Straalen laat weten ‘overweldigd’ te zijn door steunbetuigingen de afgelopen dagen. “Dat zoveel partijen uit de markt zich bij ons aansluiten geeft goed weer wat de impact is op de hele publieksevenementenbranche.”

Imre van Leeuwen, algemeen directeur bij F1 Dutch Grand Prix Zandvoort, benadrukt te maken te hebben met ‘grote financiële risico’s’. “Het is daarnaast voor ons internationaal niet uit te leggen dat we minder dan drie weken voor aanvang van het evenement pas duidelijkheid hebben over de voorwaarden waaronder we het evenement kunnen organiseren.”

Een aantal grote spelers, zoals Lowlands en Down The Rabbit Hole, ontbreken nog op het lijstje van aangesloten festivals en evenementen. Dat komt omdat deze festivals zich niet meteen hebben gemeld bij ID&T. “Wij hebben niet gevraagd of mensen alsjeblieft mee willen doen. Maar als ze dat alsnog willen, kan dat,” laat Van Straalen aan ANP weten.