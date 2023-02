Meer dan 100.000 euro aan dwangsommen voor flitsbezorgers Getir en Flink, maar hun darkstores blijven open

Een supermarkt van Getir aan de Eerste Jacob van Campenstraat in De Pijp. Beeld ANP

Hiermee lijkt er weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd te kunnen worden aan het juridische kat-en-muisspel tussen de gemeente en de flitsbezorgers. Eerder werden darkstores die de gemeente wilde sluiten, omdat zij niet in het bestemmingsplan pasten, omgebouwd tot supermarkt. Daarmee voldoen zij volgens flitsbezorgers wel aan de juridische vereisten. De gemeente ging daar echter niet in mee en wilde ze toch sluiten. Nu lijken flitsbezorgers zich daar niet bij neer te willen leggen als er nog geen vervangende locatie voor een darkstore is gevonden, en blijven ze ondanks hoge dwangsommen toch open.

Het gaat onder andere om de vestiging van Getir aan de Jacob van Campenstraat in De Pijp. De gemeente heeft hier een dwangsom van 20.000 euro gevorderd, omdat de tot supermarkt omgebouwde darkstore, nog altijd open is. Hetzelfde geldt voor de darkstore van Getir op de Da Costakade in West. Hier heeft de gemeente een dwangsom van 40.000 euro gevorderd, maar ook deze is ook nog niet gesloten. Getir onthoudt zich van commentaar wat deze darkstores betreft, en de vraag waarom ze ondanks de gerechtelijke uitspraken en dwangsommen nog open zijn.

Verloren banen

Voor de darkstore van Getir op de Rijnstraat in Zuid heeft de gemeente een dwangsom van 20.000 euro gevorderd en deze gaat ‘in overleg met de gemeente op 1 april’ dicht, aldus Getir. De flitsbezorger zegt daarmee te kunnen ‘garanderen dat er geen banen verloren gaan’, omdat medewerkers bij andere vestigingen kunnen werken. Op vragen over waarom deze vestiging wel dichtgaat, wil de flitsbezorger niet ingaan.

Een woordvoerder van wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) zegt dat de gemeente akkoord is gegaan met de datum van 1 april, omdat het opleggen van hogere dwangsommen om een sluiting te bevorderen ongeveer evenveel tijd in beslag zou nemen.

Ook legde de gemeente een dwangsom van 40.000 euro op aan flitsbezorger Flink voor de darkstore op het Van Limburg Stirumplein in West. Deze moet ook van de rechter sluiten, omdat die niet in het bestemmingsplan past. Een woordvoerder van Flink zegt dat er meerdere vergunningsaanvragen ‘voor een vervangende locatie’ liggen en dat stadsdeel West heeft gevraagd om ‘dit te bespoedigen’. Als er groen licht is voor een vervangende locatie, zal Flink de darkstore op het Van Limburg Stirumplein naar eigen zeggen sluiten.

GroenLinks

In de gemeenteraad was GroenLinks kritisch op het handelen van Flink omtrent het Van Limburg Stirumplein, omdat de gemeente voor een darkstore die moet sluiten, niet verplicht is om mee te werken aan een vervangende locatie. Volgens de partij lijkt het daar nu wel op.

Voor een andere (voormalige) darkstore op de Nassaukade in West kreeg Flink ook een dwangsom van 40.000 euro, maar deze is niet gevorderd door de gemeente. Vorige week opende Flink met toestemming van de gemeente een nieuwe darkstore op de Amstelveenseweg tegenover het VUmc, waarop die op de Nassaukade sloot.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: