Meer buitenlandse toeristen naar Nederland, vooral uit buurlanden en VK

Beeld ANP

Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). De stijging is volgens verwachting, aldus NBTC-directeur Jos Vranken. Van alle bezoekers komt 80 procent uit Europa. Vooral onder Duitsers, Belgen en Britten blijft Nederland populair. Van alle internationale bezoekers heeft 55 procent één van die nationaliteiten.

Met name Duitsers en Britten verblijven langer in Nederland dan voorheen. “Nederland is populair voor korte vakanties,” zegt Vranken. “Het is opvallend dat steeds meer bezoekers hun verblijf verlengen. Waar het aantal verblijfsbezoekers met 7 procent is gegroeid, namen de overnachtingen met 10 procent toe en daarmee ook de waarde per bezoeker.”

Volgens de NBTC-directeur biedt de toeristische groei kansen voor Nederland, maar levert het ook knelpunten op. “Een andere kijk op toerisme is daarom noodzakelijk,” aldus Vranken. “Daarom hebben we met vele belanghebbenden een visie ontwikkeld vanuit het gedeelde belang van bezoekers, bedrijven én bewoners.”

Cijfers over toerisme in Amsterdam heeft het NBTC nog niet. “Die volgen waarschijnlijk in maart,” zo laat een woordvoerder weten.