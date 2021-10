Meer besmettingen, vollere ziekenhuizen: wat nu?

Beeld ANP

Wat zeggen de nieuwste cijfers?

Het aantal nieuwe coronagevallen is vorige week met 44 procent toegenomen ten opzichte van de week ervoor, aldus het RIVM. Die toename tot 25.751 lijkt samen te hangen met het opheffen van een aantal coronamaatregelen zo’n drie weken geleden, aldus het RIVM. Ook het feit dat luchtwegvirussen zich doorgaans sneller verspreiden in de herfst en winter speelt een rol.

Belangrijker is de groei van het aantal ziekenhuisopnamen: dinsdag lag de ziekenhuisbezetting met covidpatiënten zo’n 20 procent hoger dan een week eerder. Op de intensive care lagen vorige week 14 procent meer covidpatiënten dan de week ervoor. Het beperkte aantal ic-plaatsen in Nederland (ongeveer 1350, met een mogelijke uitloop naar 1700) is de achilleshiel van de covidbestrijding. Er liggen nu 152 covidpatiënten op de ic’s.

Hoe zijn de coronapatiënten verspreid over de Nederlandse ziekenhuizen?

Het was afgelopen week relatief het drukst in de regio’s Limburg-Noord, Gelderland-Midden, IJsselland en Zuid-Limburg. In de regio Noord-Holland en Flevoland, waar Amsterdam onder valt, was de stijging lichtjes, zegt Mark Kramer, bestuurder van het Amsterdam UMC en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (Roaz). “Op de ic ging het bijvoorbeeld om een toename van 17 naar 19 covidpatiënten.”

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begint woensdag weer met het landelijk spreiden van ic-patiënten met Covid-19 over de ziekenhuizen. Kramer: “Dat is nodig om de drukste regio’s te ontlasten, waardoor de reguliere zorg overal kan doorgaan.”

Kunnen de ziekenhuizen de komende maanden iedereen zorg blijven bieden zonder dat extra maatregelen nodig zijn?

Dat is onzeker. Niemand durft zijn vingers aan een voorspelling te branden. Hoe snel verspreidt het coronavirus zich onder de ongeveer 2 miljoen ongevaccineerden? Hoe zwaar wordt de griepgolf?

Verwachtingen veranderen voortdurend vanwege wisselende inzichten. In augustus berekende het RIVM dat komende winter 2200 tot 3400 coronapatiënten op de ic’s zullen belanden, deze maand werd dat opgehoogd naar 4800. Als dat aantal wordt uitgesmeerd over een lange periode wordt de druk op de ic’s vanzelfsprekend lager dan bij een kortdurende piek. Nieuwe beperkende maatregelen kunnen echter nodig zijn om de piek uit te smeren, net als vorig jaar.

Zullen eventuele nieuwe maatregelen ook gelden voor gevaccineerden?

Ja, zei Hugo de Jonge tegen AD. “Als lockdownachtige maatregelen nodig zijn, is het moeilijk om ze voor de een wél te laten gelden (een ongevaccineerde, red.) en de ander niet. Dat is niet te handhaven.” De Jonge werd niet bevraagd over de maatschappelijke wenselijkheid of juridische haalbaarheid van die situatie, maar ook daarbij zal hij kanttekeningen plaatsen.

Nieuwe algemene maatregelen zijn in potentie zeer maatschappelijk ontwrichtend. Het coronaprotest was tot dusverre een zaak tussen ongevaccineerden die de overheid verweten de vrijheid voor hen te beperken. De komende maanden kan het coronaprotest echter ook een zaak worden tussen gevaccineerden (zo’n 85 procent van de volwassen bevolking) die hun ongevaccineerde landgenoten verwijten de vrijheid te beperken en een economische neergang te initiëren. Ongeveer 4 op de 5 coronapatiënten op de ic’s is niet gevaccineerd, aldus het RIVM.