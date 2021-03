Meer besmettingen, maar aantal sterfgevallen onder ouderen flink lager

Beeld EPA

Toch is er ook een positieve ontwikkeling te noteren. Het aantal sterfgevallen dat het RIVM kon koppelen aan een positieve testuitslag in de afgelopen zeven dagen, ging van 262 naar 177. Bij 75-plussers, die als eerste aan de beurt zijn bij de vaccinatie, daalde het aantal van 218 naar 136. Dat lijkt er op te duiden dat de vaccinatiecampagne zijn vruchten begint af te werpen. Het totaal aantal gemelde sterfgevallen daalde van 418 naar 309, een deel daarvan heeft betrekking op mensen die langer dan een week geleden overleden.

Verpleeghuizen

Afgelopen week was de leeftijdsgroep 75-plus goed voor 6 procent van het aantal besmettingen, dat was een week eerder nog 7,1 procent. Ook in de resultaten van het bron- en contactonderzoek is het effect van vaccinatie zichtbaar. Van alle herleidbare besmettingen kon afgelopen week 2,5 procent gerelateerd worden aan een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen. Over de afgelopen drie maanden was dat gemiddeld 6,6 procent.

Toch toont het RIVM zich bezorgd. Het reproductiegetal, waarmee bijgehouden wordt, hoe de epidemie zich ontwikkelt, ging van 0,99 (stand 5 februari) naar 1,14 (stand 12 februari). Dat betekent dat op die dag, de meest recente waarvoor een betrouwbare inschatting gemaakt kan worden, 100 mensen met corona 114 anderen aanstaken.

Het aantal opnames voor Covid-19 in het ziekenhuis was afgelopen kalenderweek met 1113 ongeveer hetzelfde als de week ervoor. Het zelfde geldt voor het aantal opnames op de intensive care. Dat zijn er nu 224, een week eerder 240.