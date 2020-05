Meer bereidheid tot milieubewust gedrag na coronacrisis

Door de coronacrisis is er wereldwijd weinig vliegverkeer. Beeld ANP

Dat blijkt volgens ABN Amro uit onderzoek in opdracht van de bank door opiniepeiler Ipsos. De bank spreekt van ‘een keerpunt’.

Dat grote delen van de economie op een laag pitje zijn gezet om de verspreiding van het coronavirus te remmen, heeft als gunstig neveneffect dat minder milieuvervuiling optreedt.

De luchtkwaliteit is verbeterd en de uitstoot van broeikasgassen is aanmerkelijk kleiner. Van de duizend ondervraagden zegt een ruime meerderheid (71 procent) deze bijvangst van het coronavirus graag te behouden.

Dat is voor het grootste deel tegen beter weten in. Een bijna net zo grote meerderheid vindt het niet realistisch dat de milieuwinst na de coronacrisis blijvend is. Wel verklaart bijna de helft zich bereid om zijn reisgedrag aan te passen vanwege de opwarming van de aarde.

Vliegvakantie

Ruim een derde zegt minder op vliegvakantie te willen. Daarbovenop zeggen nog 4 op de 10 daartoe ‘enigszins bereid’ te zijn. Als het gaat om de auto wil 30 procent daar minder gebruik van maken. Bijna de helft sluit zich daar schoorvoetend bij aan (‘enigszins bereid’), waarmee liefst driekwart van zins lijkt de auto vaker te laten staan.

Het is een groot verschil, vindt ABN Amro, met de antwoorden die nog maar een jaar geleden werden gegeven bij een andere enquête in opdracht van de bank. Toen zeiden de ondervraagden ook veel belang te hechten aan duurzaamheid, maar het vervoer werd toen maar door een kwart genoemd als thema waar ze zelf meer op gingen letten. Het dient gezegd: in de eerdere enquête was de vraag wel heel anders geformuleerd.

Wake-up call

Ruim een derde kan zich vinden in de gedachte dat de corona-uitbraak ‘een wake-up call’ is om zuiniger om te springen met het klimaat. ABN Amro leidt daaruit af dat het moment is aangebroken dat meer mensen openstaan voor milieumaatregelen. De zorgen over de economische gevolgen van het coronavirus spannen de kroon, maar kort daarop volgt bezorgdheid over klimaatverandering als goede tweede. Volgens de enquête zijn meer Nederlanders bezorgd over klimaatverandering dan over de mogelijkheid dat ze ziek worden door het coronavirus.

Ruim de helft is het eens met de gedachte dat dit het moment is om duurzaamheid hoog op de politieke agenda te zetten nu in de samenleving toch al veel op losse schroeven staat. Dat de overheid verduurzaming eist van bedrijven die steun komen vragen, krijgt in de enquête net zo veel bijval.

Overigens worden behalve het klimaat nog wel andere redenen genoemd om minder met het vliegtuig of de auto te gaan. Het milieu wordt door een meerderheid genoemd, maar de kosten zijn ook een belangrijke overweging. Als het gaat om het vliegen zien drie op de tien ondervraagden een vakantie dichtbij huis als een manier om de lokale economie te steunen. Nog twee op de tien vrezen voor hun gezondheid als ze in een vliegtuig geen anderhalve meter afstand kunnen houden.