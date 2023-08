Meer armoede, hogere brandstofprijzen: het kabinet wil wel wat doen, maar heeft weinig geld

Beeld ROB ENGELAAR/ANP

Met een boottocht door de Rotterdamse haven trapte het kabinet vorige week het politieke jaar vrolijk af. Ministers en staatssecretarissen, inclusief echtgenoten en kinderen, beleefden in ‘goede sfeer’ het jaarlijkse ‘bedrijfsuitje’. Maar al snel daarna kwamen de politieke zorgen weer: het huishoudboekje van het kabinet stemt weinig optimistisch.

Het demissionaire kabinet kampt met tegenvallers. Zo is het meer geld kwijt aan rente op de staatsschulden. Bovendien komt er fors minder geld binnen omdat de verkoop van Nederlands gas minder heeft opgebracht. En er lagen nog wat oude bonnetjes. Het uitstellen van de nieuwe spaartaks scheelt 400 miljoen aan inkomsten. Alles onder de streep: een tegenvaller van 2 miljard euro. Minister Sigrid Kaag (Financiën) was vorige week duidelijk: “Het wordt een hele dobber.”

Weliswaar zal het kabinet met Prinsjesdag, als de besluiten naar buiten komen, niet het roer omgooien. Het is immers demissionair, er komen verkiezingen aan. Het is aan een nieuw kabinet om de bakens te verzetten, klinkt het achter de schermen.

Tegelijk wíllen VVD, D66, CDA en ChristenUnie ‘ook nog wel wat’. Het Centraal Planbureau spiegelde onlangs namelijk voor dat volgend jaar het aantal mensen in armoede dreigt te stijgen naar een miljoen. En voor middeninkomens stijgt volgend jaar de koopkracht iets, maar door de inflatie voelen zij sinds 2022 nog steeds een min in portemonnee.

Daar komt nog bij dat vanaf 1 januari de tijdelijk verlaagde belasting op brandstof weer gaat stijgen, tenzij het kabinet ingrijpt. Zonder tegenmaatregelen stijgt de prijs aan de pomp naar internationale recordhoogte. Een volle tank benzine wordt dan al snel een tientje duurder.

‘Terug naar begrotingsdiscipline’

“Daar moeten we dus allemaal iets mee,” zegt een ingewijde bij een van de coalitiepartners. Daar iets aan doen, kost echter miljoenen. Tel daarbij op dat het kabinet ook nog kampt met die tegenvaller van zo’n 2 miljard euro en zie de puzzel waar het voor staat deze Prinsjesdag. Kaag: “Het is niet makkelijk. We moeten terug naar begrotingsdiscipline en weg van een compensatiemechanisme, maar we moeten wel iets doen voor de mensen die het echt nodig hebben.”

Om de laagste inkomens tegemoet te komen, overweegt het kabinet toeslagen te verhogen. Denk daarbij aan de zorg- en huurtoeslag of het kindgebonden budget. Ook zou er een energietoeslag kunnen komen, net als vorig jaar. Iedereen die maximaal 120 procent van het sociaal minimum verdient mag dan zijn hand opsteken.

In de coulissen wordt de groep-die-echt-iets-nodig-heeft breed uitgelegd. Ook de middeninkomens zouden er volgend jaar op vooruit moeten gaan, klinkt het. Alleen: hoe?

Puzzelen

Bezuinigen op kabinetsuitgaven is een optie; die trend werd in het voorjaar al ingezet. Ook het verhogen van belastingen is een mogelijkheid, zij het specifiek voor ‘hogere inkomens’ of bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting. Dat laatste ligt wel gevoelig bij de VVD. Die partij kijkt liever naar het verlagen van het stikstoffonds (nu goed voor 24,3 miljard, uitgesmeerd over jaren), maar daar voelt D66 niets voor.

“Het wordt weer puzzelen,” erkende Kaag. Het is overigens niet allemaal kommer en kwel. Volgens het CPB komt er bijvoorbeeld veel meer geld dan verwacht binnen via de vennootschapsbelasting. En veel uitgaven die het kabinet had gepland konden niet doorgaan, bijvoorbeeld door het gebrek aan arbeidskrachten. Dat geld is op de plank blijven liggen. Alleen het kabinet weet momenteel hoe de balans is en die blijft – in principe – geheim tot Prinsjesdag.

Net als wat er dus wél kan worden gedaan tegen armoede, hoge brandstofprijzen en ten gunste van de koopkracht. Al lekt traditiegetrouw het ‘goede’ nieuws meestal eerder uit. Zeker in deze (aankomende verkiezings)tijd.